Funcţionari americani suspendaţi după o scrisoare comună în care criticau politica lui Donald Trump

Guvernul american a plasat marţi în concediu forţat mai mulţi angajaţi ai agenţiei de răspuns la catastrofe naturale (FEMA) care au criticat public administraţia preşedintelui Donald Trump, relatează media americane, preluate de agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Într-o scrisoare deschisă trimisă luni Congresului, la 20 de ani după devastatorul uragan Katrina, aproape 200 de foşti sau actuali angajaţi au denunţat în special „reducerea capacităţilor FEMA de a-şi efectua misiunile” în rândul populaţiei afectate, din cauza îngheţării principalelor cheltuieli ale agenţiei de către ministrul tutelar Kristi Noem.

După revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desfiinţeze FEMA, spunând că preferă să vadă statele americane „ocupându-se de propriile probleme”.

Miercuri dimineaţă, 191 de persoane apăreau ca semnatare ale acestei scrisori deschise, dar numai circa 30 dintre ele mai figurau cu numele complet.

„Circa 30” de angajaţi au fost suspendaţi, a relatat New York Times marţi seară.

Potrivit Washington Post, mai mulţi angajaţi au primit e-mailuri care-i informau despre plasarea lor imediată în concediu administrativ, „continuând să fie plătiţi şi să beneficieze de avantaje”.

Virginia Case, angajată a FEMA, este unul dintre cei notificaţi în acest sens. „Sunt dezamăgită, dar nu surprinsă”, a mărturisit ea la CNN.

„Sunt de asemenea mândră de toţi cei care au luat poziţie, fără a se preocupa de consecinţele pentru joburile noastre. Publicul merită să ştie ce se întâmplă pentru că dacă asta continuă vieţi şi comunităţi vor avea de suferit”, a avertizat ea.

Această scrisoare, intitulată „Declaraţia Katrina”, a fost trimisă la 20 de ani după uraganul care a devastat sudul SUA – în special Louisiana – în august 2005, provocând moartea a peste 1.800 de oameni.

Răspunsul imediat al autorităţilor federale a provocat o vie polemică, în special din cauza unei comunicări confuze şi a întârzierilor în furnizarea de ajutor celor strămutaţi de inundaţii.

Anul următor, Congresul a adoptat o lege, cunoscută sub numele „PKEMRA”, pentru a ameliora gestionarea catastrofelor naturale.

Semnatarii îşi exprimă speranţa că scrisoarea lor „vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă naţională precum uraganul Katrina, dar şi dizolvarea efectivă a FEMA însăşi şi abandonarea populaţiei americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta”.

Ei subliniază în plus că o treime din efectivele FEMA au părăsit agenţia în acest an, în special din cauza tăierilor bugetare dispuse de Comisia pentru eficienţă guvernamentală condusă iniţial de Elon Musk.