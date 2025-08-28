G4Media.ro
Franţa, Regatul Unit şi Germania declanşează mecanismul de reimpunere a sancţiunilor ONU…

conflict israel iran Islamic propaganda with Ayatollah Khomeini along the road at Shiraz, Iran Khameni ayatolah
sursa foto: © Atosan | Dreamstime.com

Franţa, Regatul Unit şi Germania declanşează mecanismul de reimpunere a sancţiunilor ONU Iranului

Franţa, Regatul Unit şi Germania, reunite în cadrul grului E3, au declanşat joi mecanismul care permite reimpunerea tuturor sancţiunilor ONU Iranului, din cauza nerespectării angajamentelor pe care Teheranul şi le-a asumat în programul nuclear iranian, potrivit unei scrisori transmise Consiliului de Securitate al ONU, pe care AFP scrie că a consulat-o, transmite News.ro.

Cele trei ţări ”doresc să notofice Consiliul de Securitate (al ONU) că, pe baza unor probe factuale, E3 estimează că Iranul se află în poziţia unei nerespectări importante a angajamentelor care şi le-a asumat” prin Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian.

Ele ”invocă astfel mecanismul cunoscut sub numele de snapback”, care lansează un proces de 30 de zile care permite reimpunerea unei serii de sancţiuni ridicată în urmă cu zece ani, se arată în scrisoare.

E3 ”va folosi deplin perioada de 30 de zile pentru a încerca să ajungă la o soluţie negociată şi să reuşească să evite restabilirea sancţiunilor, afirmă în această scrisoare miniştrii de Externe francez Jean-Noël Barrot, britanic David Lammy şi german Johann Wadephul.

”Escaladarea nucleară a Iranului nu trebuie să meargă mai departe”, justifică joi şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot.

”Această măsură nu înseamnă sfârşitul diplomaţiei. Suntem hotărâţi să profităm de perioada de 30 de zile care începe pentru a dialoga cu Iranul”, anunţă pe X ministrul francez.

”Rămânem ataşaţi diplomaţiei pentru a garanta că Iranul nu dobândeşte nicodată arma atomică”, dă el asigurări.


