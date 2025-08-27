Franţa anunţă o „reducere semnificativă” a personalului său diplomatic în Algeria, pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două țări

Ambasada Franţei în Algeria a anunţat marţi o „reducere semnificativă” a personalului său la legaţie şi la cele trei consulate generale din ţară, după ce guvernul algerian a anulat acordul din 2013 care scutea de obligativitatea vizelor deţinătorii de paşapoarte diplomatice din ambele ţări, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Într-un comunicat, Ambasada a atribuit reducerea personalului său deteriorării relaţiilor dintre Franţa şi Algeria şi a explicat că, în acest an, Ministerul de Externe algerian „nu a răspuns majorităţii cererilor de vize de acreditare pentru acest personal”.

La începutul lunii august, Algeria a anunţat anularea acordurilor din 2013 cu Franţa privind scutirea de vize pentru paşapoartele diplomatice, în urma suspendării de către Paris a aceluiaşi acord.

Ambasada Franţei a informat că reducerea personalului va intra în vigoare la 1 septembrie, dată la care, potrivit ambasadei, „atribuţiile sunt de obicei asumate” de personalul expatriat. Prin urmare, capacitatea de procesare a cererilor de viză pentru Franţa va fi „semnificativ limitată”.

În lumina acestei situaţii, ambasada a declarat că personalul de la sediul său central şi de la consulatele din Oran şi Annaba (oraşe situate în nordul Algeriei) „se reorganizează” pentru „a prioritiza” serviciile pentru cetăţenii francezi, cererile de reînnoire a vizelor şi cererile de vize pentru studii în Franţa.

Relaţiile diplomatice dintre Algeria şi Franţa s-au deteriorat din iulie 2024, când Alger şi-a rechemat ambasadorul ca răspuns la sprijinul francez pentru planul marocan de autonomie pentru Sahara Occidentală ca „unică bază” pentru soluţionarea acestei dispute.

De atunci, au existat mai multe escaladări ale tensiunii, din cauza arestării scriitorului algeriano-francez Boualem Sansal şi a refuzului Algeriei de a-i primi pe infractorii condamnaţi care şi-au ispăşit pedepsele în Franţa.

În aprilie, ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a vizitat Algerul cu intenţia de a relua relaţiile, dar la scurt timp după aceea, criza a escaladat odată cu expulzarea a 12 oficiali francezi în urma arestării unui funcţionar consular la Paris.

Parisul şi-a rechemat ambasadorul din Algeria pentru consultări, expulzând totodată 12 angajaţi consulari algerieni şi acuzând autorităţile ţării nord-africane că au optat pentru „escaladare”.

Probleme precum migraţia, amintirea colonizării şi ponderea comunităţilor algeriene pe teritoriul francez continuă să influenţeze dinamica politică dintre Franţa şi Algeria, o fostă colonie franceză, aminteşte EFE.