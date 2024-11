Franţa a învins Argentina cu 37-23 la rugby, într-un meci-test / Starul Antoine Dupont, nemulțumit de anumite aspecte ale jocului din această campanie

Naționala de rugby a Franței a încheiat anul competițional cu o victorie împotriva Argentinei, 37-23 (30-9), într-un ultim meci-test disputat pe Stade de France, vineri seara, scrie AFP, citată de Agerpres.

Francezii au punctat prin patru eseuri, toate transformate, și prin fructificarea a trei lovituri de penalitate. Sud-americanii au avut două eseuri, ambele transformate, și au concretizat trei lovituri de pedeapsă.

Franța a obținut trei victorii în meciurile-test din această toamnă: 52-12 cu Japonia, 30-29 cu Noua Zeelandă și 37-23 cu Argentina.

În clasamentul internațional, Franța este deocamdată pe locul 4. Primul loc este ocupat de Africa de Sud, urmată de Irlanda. Podiumul este completat de Noua Zeelandă

Antoine Dupont, nemulțumit de anumite aspecte ale jocului

Totuși, Antoine Dupont nu a fost pe deplin mulțumit de conținutul celor trei meciuri și a vorbit în special despre domeniile în care echipa franceză trebuie să se îmbunătățească în vederea turneului, conform L’Equipe.

În discursul său, mijlocașul de la Les Bleus a precizat că, pe lângă rezultatele pozitive ale testelor din noiembrie, a fost frustrat de conținutul jocului francez.

„Bilanțul este foarte pozitiv, evident, cu trei victorii împotriva unor adversari de mare calitate, dar ceea ce este și mai pozitiv este spațiul nostru de îmbunătățire”, a recunoscut rapid Dupont. „I-am învins pe All Blacks cu un punct (30-29, pe 16 noiembrie), dar cu puțin mai multă rigoare, diferența ar fi putut fi și mai mare. Astăzi (vineri), am avut 30-9 la pauză și am avut un mic moment de relaxare. Cred că avem lucruri la care să lucrăm, astfel încât să fim pregătiți pentru campionat.”

„În general, apărarea noastră este pozitivă, dar ne-am apărat mult în cele trei meciuri. Trebuie să fim capabili să ținem mingea mai mult. Depinde de noi să ne ‘asigurăm’. În jocul nostru la sol, putem fi mai buni, și în jocul nostru de lovituri. Dar încă o dată, am câștigat toate cele trei meciuri, astfel încât să putem savura (…) La fel ca echipa, am și multe lucruri de îmbunătățit în următoarele meciuri.”

Înainte de a reveni în viața de zi cu zi de pe Stade Toulousain, Dupont este așteptat duminică la Monaco pentru premiile anuale World Rugby, unde este nominalizat la categoria „jucătorul anului” la rugby 7.