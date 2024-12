Fotografiile care au definit 2024/ Fotografii spun poveștile din spatele acestora, pentru The Guardian

Pe măsură ce conflictele s-au prelungit în Gaza și Ucraina, violența a marcat alegerile din SUA; inundațiile și incendiile au făcut ravagii, dar curajul și umanitatea au strălucit – este sinteza pe care o face The Guardian anului 2024, ca evenimente majore. Fotografii care au imortalizat aceste evenimente în imagini definitorii relatează momentele, citați de publicația britanică.

Articolul integral și imaginile aferente, aici.

Corpurile soldaților ruși după un asalt.

Fotograful Kostya Liberov: „Fotografia a fost făcută în regiunea Harkov în primele zile ale ofensivei de la Vovchansk, lângă granița cu Rusia. Eram acolo de aproximativ o lună. Dintr-o dată, soldații ruși au început să ne asalteze pozițiile, dar datorită dronelor noastre FPV atacul a fost oprit. Această fotografie a fost făcută cu o dronă. Simt o mare durere că acești oameni nu au putut trăi nimic mai bun decât să renunțe la viața lor într-o invazie a teritoriului unei alte țări. Când vezi asta, când vezi un cadavru în fața ta, înăuntru se trezește un sentiment de milă. Aceasta a fost cândva o persoană vie care a părăsit această lume pentru totdeauna. În același timp, înțelegeți că acest lucru ar fi putut fi evitat dacă pur și simplu nu ar fi purtat război împotriva Ucrainei.

Nairobi: Voluntarii ajută pompierii la un incendiu la un depozit comercial

Fotograful Thomas Mukoya: Erau voluntari și comercianți care îi ajutau pe pompieri, iar ei cunoșteau zona, așa că spuneau unde să direcționeze apa. În această fotografie, ei sting o zonă care nu a fost încă arsă, dar focul se răspândea rapid în acea direcție. Oamenii erau speriați, dar au lucrat împreună. A fost ca o dovadă de solidaritate.

Poliția se confruntă cu studenții pro-palestinieni în campusul UCLA

Fotograful Etienne Laurent: „Am făcut această fotografie între cele două linii opuse, echilibrându-mă pe un tufiș care avea niște carton îngrămădit deasupra. Ideea a fost într-adevăr să surprind aceste două forțe care se confruntă una cu cealaltă. A fost ca o bază stabilă ceva timp până când liniile s-au prăbușit, cu polițiștii care înaintau îndepărtând protestatari, unul după altul, înlăturând baricadele și intrând în cele din urmă în tabără.

Ofițerii serviciilor secrete îl conduc pe Donald Trump dintr-un miting în urma unei tentative de asasinat

Fotograful Evan Vucci: „L-am fotografiat pe Trump de când a fost candidat în 2015 și apoi la Casa Albă. Odată ce s-a întors la campania electorală, am revenit și eu. Nimic nu a fost ieșit din comun la acest miting, același lucru pe care l-am făcut de o mie de ori înainte. Vedeți aceleași fețe, un grup hardcore de susținători ai lui Trump. El iese și face cu mâna mulțimii și vorbește. Am auzit sunetul de popping și am știut imediat ce era din ritmul lui – am fost în zone de luptă. Mi-am îndreptat obiectivul spre scenă când Serviciul Secret s-a mobilizat ca să-l acopere.”

Mașini și moloz se adună pe un pod după inundațiile din Valencia

Fotograful David Ramos: Această fotografie a fost făcută la trei zile după inundație. Mergeam spre satul Benetússer, în afara Valencia, de-a lungul căii ferate – era cel mai simplu mod de a ajunge la el. Mulți oameni din sat au folosit calea pentru a lua apă sau mâncare din Valencia. Am văzut niște pompieri pompând apă la un pasaj subteran de sub un pod de cale ferată, iar când m-am dus pe partea cealaltă, am găsit acel zid de mașini. Am fost uimit de puterea apei.