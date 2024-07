FOTO VIDEO Cum arată salonul VIP de la meciul România – Olanda: DJ, miel înăbușit, vinuri din Spania și Franța / La finalul partidei se servesc sarmale

3.500 de euro a costat în momentul punerii lui în vânzare un bilet VIP la meciurile din optimile Campionatului European de Fotbal, scrie turnulsfatului.ro. Mai mulți sibieni se află în postura de a vedea partida care poate intra în istoria fotbalului românesc din salonul special al stadionului Allianz Arena din Munchen.

Există aici un DJ care îi întreține pe invitați cu muzică, e o copie a cupei, dar și diferite sortimente de mâncare care ar putea intra în meniul unui restaurant de lux.

Avem aici, după denumirile lor în limba engleză: beef tagliata & sauteed chanterelles, grilled courgette & blueberry, green prawn curry, braised lamb shank, homemade mascarpone panzerotti, appricot brioche și ”the very best desserts from Europe”, adică chocolate mousse, raspberry ragout, flamed rice pudding și eclairs with warm chocolate sauce.

În română ar fi vită cu ciuperci sote, dovlecel la grătar și afine, creveți verzi cu curry, miel înăbușit, brioche cu caise, mousse de ciocolată, ragout de zmeură, budincă de orez și eclere cu sos cald de ciocolată.

