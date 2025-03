FOTO Louis Vuitton pe peron: O călătorie vestimentară între nostalgie și avangardă la Paris Fashion Week

Toată lumea are amintiri legate de gări și peroane: întâlniri emoționante, despărțiri dureroase, navete obositoare, drumuri spre casă de sărbători – sau, pentru cei 0,01%, o călătorie luxoasă cu Orient Express, relatează WWD.

Nicolas Ghesquière a integrat unele dintre aceste momente – alături de numeroase referințe cinematografice, inclusiv misterele lui Agatha Christie – în colecția sa de toamnă pentru Louis Vuitton, o prezentare eclectică plină de personaje aflate în tot felul de călătorii, fără a uita nici membrii echipajului, îmbrăcați în uniforme foarte ’80s.

Uneori, creațiile avangardiste ale lui Ghesquière pot părea reci și inaccesibile, dar de această dată colecția a avut un aer ludic. Designerul a creat mai multe povești paralele, asemenea șinelor nesfârșite de tren, imaginând ținute pentru diverse tipologii pe care le-ai putea întâlni în Grand Central, St. Pancreas sau chiar pe marile ecrane. Printre ele, un profesor de yoga, un detectiv particular, iubitori de pescuit și camping, petrecărețe – și, stai puțin – oare acel model nu căra un ukulele asemenea Marilyn Monroe în Some Like It Hot?

„Cred că este important, mai ales în zilele noastre, să spunem povești care să atingă pe toată lumea, să trezim emoții pe care oricine le poate înțelege”, a declarat Ghesquière pentru WWD în timpul unei previzualizări, menționând că tema gării „a deschis multe posibilități pentru colecție”, iar călătoria este parte din ADN-ul Vuitton.

Designerul și-a întrebat echipa despre filmele lor preferate care implică trenuri, iar lista a fost variată, incluzând titluri precum „Brief Encounters”, „2046”, „That Obscure Object of Desire”, „Snowpiercer” și „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”.

Toată săptămâna au circulat zvonuri că locația secretă a show-ului Louis Vuitton va fi Gare du Nord, poate chiar într-un tren real, ecou al spectacolelor Dior și Vuitton de altădată.

În realitate, evenimentul a avut loc chiar lângă gara respectivă – în curtea unei foste clădiri de birouri aparținând unei companii feroviare private controlate de familia Rothschild.

În loc de anunțuri obișnuite sau muzică ambientală, Kraftwerk – „Trans Europe Express” a răsunat înainte de prezentare, anticipând o capsulă specială de haine și accesorii din piele, realizată în colaborare cu legendara trupă electronică din Düsseldorf.

Defilarea a inclus 60 de apariții, iar colecția a fost un amalgam de stiluri: haine de exterior tehnice, fuste din catifea plisată, pantaloni cargo, pulovere voluminoase în stil New Wave și fuste rulate în formă de ou. Pe alocuri, piesele păreau alese în grabă, dând impresia unui haos controlat.

Cele mai remarcabile ținute au fost cele fluide și elegante, care se distingeau în mulțimea agitată:

Trenciuri translucide din materiale cauciucate

Rochii slip cu imprimeuri florale

Fuste și rochii drapate asimetric din catifea reliefată

Pături din tartan înfășurate în jurul corpului ca rochii improvizate

Câteva modele purtau pături voluminoase, altele aveau cutii de pălării, trunchiuri pentru viori sau mini-geamantane vintage, în culori inspirate din anii ’50.

Un alt element retro readus în prim-plan este primul ceas Vuitton cu bezel ceramic, creat de Gae Aulenti și lansat inițial în 1988 – un accesoriu ideal pentru cei care nu vor să piardă trenul.

Nicolas Ghesquière a livrat o colecție care a combinat nostalgia trenurilor de epocă cu estetica avangardistă specifică Louis Vuitton. Inspirată de cinema, călătorii și personaje din gări, colecția este un mozaic vestimentar eclectic care reflectă diversitatea călătorilor și a stilurilor personale.

Cu această prezentare, designerul a reușit să transforme o simplă sală de așteptare într-un punct de plecare pentru o nouă etapă a brandului.