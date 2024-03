FOTO Cu și despre tineri la europarlamentare, în era fake-news: ”În primul rând, să trecem de titlurile știrilor”/ ”Rusia face tot ce e posibil să împiedice alegeri libere și corecte în UE”/ ”Suntem 400.000 care votăm prima dată” – dezbatere G4Media și ISE, la Universitatea ”Ovidius”

“Acum 18 ani, eram și eu invitat la o astfel de dezbatere. Era invitat Jacques Santer, fostul președinte al Comisiei Europene. Sigur, era cu un an înainte de aderarea României la UE și m-am ridicat din scaun și am întrebat: „Domnule Santer, da okay, Uniunea Europeană asta e frumoasă – erau la vremea aceea 24 de state, noi ratasem aderarea la 1 mai 2004 cu cele zece state din estul Europei și eram un pic frustrat, eu fiind un european convins, de ce n-am aderat și noi și bulgarii în 2004? Și s-a ridicat, a venit spre mine…mi-a pus mâna pe umăr și a zis: „Tinere, dacă Uniunea Europeană există acum și există așa cum o cunoaștem, este pentru că am avut război, secole, pe acest continent, și noi toți din sală suntem născuți în vreme de pace”. Însă domnul Pantazi a zis foarte bine: Nu este ireversibilă această perioadă pe care o trăim…. Și da, este un an foarte important, pentru că nu este ireversibil să avem această construcție a păcii, această construcție a prosperității și această construcție a lumii libere, pentru că în lumea liberă putem construi, putem spune ceea ce dorim, putem scrie ceea ce dorim și nu ceea ce vor alții. Și da, domnul Citirigă a zis foarte bine, la câteva sute de kilometri de aici, unii cu luptă cu arma-n mână pentru a avea aceste privilegii de care noi de bucurăm”.