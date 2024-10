FOTO Buldozerele Primăriei Timișoara au intrat în baza sportivă Arena Viola, deținută de fostul fotbalist și antrenor Valentin Velcea. Intervenția s-a făcut la cererea Inspectoratului Școlar Timiș. Velcea a construit fără autorizație

În baza unei dispoziții a primarului Dominic Fritz, marți, 1 octombrie, a început demolarea construcțiilor fără autorizație din incinta bazei Arena Viola, din cartierul Dacia. Baza sportivă a fost realizată de Valentin Velcea, fost fotbalist important al echipei Poli Timișoara, în septembrie 2005. Aceasta includea un teren de minifotbal cu suprafață sintetică, o tribună cu 200 de locuri, nocturnă, vestiare, parcare proprie și un bar cu terasă. Iubitorii de fotbal puteau închiria terenul.

Barul cu terasă și vestiarele au fost însă ridicate fără autorizație pe terenul Ministerului Educației, administrat de către Clubul Sportiv Școlar (CSS) Bega, care încheiase un contract de închiriere cu Valentin Velcea. Mai mult, firma comercializa și băuturi alcoolice în interiorul bazei sportive pentru copii, spre nemulțumirea părinților, care au sesizat Primăria Timișoara, Poliția Locală și Inspectoratul Școlar Timiș, potrivit ISJ.

Nemulțumit de situație, Inspectoratul Școlar Timiș a cerut sprijinul Primăriei Timișoara pentru a recupera baza sportivă, deoarece nu putea efectua demolările. Acestea se fac în baza Legii 50, prin dispoziție de primar. Conform legii, primăria poate demola orice construcție ridicată fără autorizație pe terenul statului sau pe domeniul public.

„E vorba de două corpuri de clădire, ilegale, care nu au aviz. Noi am notificat așa-zisul chiriaș încă din 2022. Dânsul nu a făcut niciun pas pentru a intra în legalitate cu spațiile de aici. În primul rând, este o bază a Clubului Sportiv Școlar, exact de ce au nevoie copiii. Vrem ca aceștia să beneficieze în totalitate de bază”, a spus Cosmin Hogea, adjunctul Inspectoratului Școlar Timiș.

Primăria a venit în ajutorul Inspectoratului Școlar

Dispoziția a fost validată de instanțele de judecată după ce a fost contestată, astfel că decizia de demolare este definitivă și executorie.

„Cartierul Dacia este cel mai dens locuit cartier din Timișoara. Aici funcționează trei școli și două grădinițe. Niciuna dintre cele trei școli nu are teren de sport cu gazon natural, iar unele nu au o sală de sport modernă. Este revoltător că, în timp ce terenul Ministerului Educației era folosit de un privat, copiii din Timișoara duc lipsă de terenuri de sport. După ce am demolat construcțiile ilegale, fac apel la Inspectoratul Școlar Timiș să deschidă cei 18.700 de metri pătrați, care până acum au fost îngrădiți. Voi sprijini cu tot ce pot pentru ca toți copiii din Dacia să aibă acces la infrastructură sportivă în cartierul lor”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Marți, 1 octombrie, s-au deplasat la fața locului echipele Colterm, Poliția Locală și reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara și ai Inspectoratului Școlar, pentru a pune în aplicare dispoziția de demolare emisă de primarul Dominic Fritz.

Velcea: „Astăzi, toată munca mea de sportiv, de 300 de meciuri în liga I, s-a ruinat în două ore”

Valentin Velcea a afirmat că nu se va lăsa și va intenta un nou proces împotriva primăriei.

„Lucrurile bune le-am făcut pentru timișoreni. Am transpirat și am apărat culorile clubului alb-violet, le-am dus mai departe și le-am implementat și în afaceri, doar să nu se uite niciodată de Poli Timișoara. Astăzi, toată munca mea de sportiv, de 300 de meciuri în liga I, s-a ruinat în două ore. Primăria a avut o dispoziție de demolare pe terenul statului. Și a intrat pe terenul statului. Eu sunt în continuare în chirie și am contract cu Inspectoratul Școlar încă zece ani. Exista o sentință definitivă pentru dispoziția de demolare, dar eu am depus documentația pentru a intra în legalitate cu clădirile. E adevărat, construcțiile nu erau autorizate, dar eram în demers. Nu erau autorizate, pentru că până în 2017 nu se știa nici măcar a cui e terenul. Cu siguranță vor urma și alte procese, pentru că nu mă las”, a declarat Valentin Velcea.

Terenul de fotbal cu suprafață sintetică și tribunele nu vor fi afectate de demolări.