Mark King, fost campion la Northern Ireland Open, suspendat cinci ani din snooker pentru trucarea unui meci

Fostul campion al Northern Ireland Open, Mark King, a fost suspendat pentru cinci ani din snooker după ce a fost găsit vinovat de trucarea unui meci, a anunțat vineri Asociația Mondială de Biliard și Snooker Profesionist (WPBSA), citată de Reuters.

Un panel disciplinar independent l-a găsit pe jucătorul englez de 50 de ani vinovat de o acuzație de trucare a unui meci și de partajarea informațiilor confidențiale despre același meci. De asemenea, fostul număr 11 mondial a fost obligat să plătească 68.299 de lire sterline (aproximativ 86.644 de dolari) în costuri.

