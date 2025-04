Fost şef al SIE, despre prezenţa Dianei Şoşoacă la Ambasada Rusiei: Pe ruşi îi amuză. Sunt tot felul de fripturişti care stau la coadă la recepţii, să fie văzuţi pe acolo / E o mafie a invitaţiilor la recepţii la ambasade

Silviu Predoiu, fost director adjunct al SIE, în prezent candidat la alegerile prezidenţiale, susţine că prezenţa Dianei Şoşoacă şi a altor politiceni români la Ambasada Rusiei a fost ”o surpriză neplăcută” pentru serviciile secrete din România. În schimb, ”pe ruşi îi amuză”, pentru că se folosesc de Diana Şoşoacă în scop propagandistic. ”Hai să generăm tensiuni în societate, în ţara ţintă, cu materialul lor, nu cu al nostru”, dezvăluie Silviu Predoiu strategia Moscovei. De asemenea, Silviu Predoiu susţine că e ”o mafie a invitaţiilor” la recepţii diplomatice. ”Sunt tot felul de fripturişti care stau la coadă la recepţii (…). Să fie văzuţi pe acolo”, susţine fostul şef al spionajului românesc, transmite News.ro.

Silviu Predoiu, fost director-interimar al SIE în mai multe rânduri, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum au perceput serviciile secrete din România prezenţa Dianei Şoşoacă, dar şi a altor parlamentari români, la Ambasada Rusiei în Bucureşti.

”Pentru noi este o surpriză neplăcută. Faptul că se duc la acţiuni diplomatice este una, faptul că după aceea explică cât de bine şi cât de importantă este Rusia şi ce bine ne-ar face, este cu totul altceva. Dar faptul că se duc acolo îmi arată o submisivitate egală cu a celor care se înghesuie la alte recepţii, fără să fie invitaţi. Sunt tot felul de fripturişti care stau la coadă la recepţii. Nu ştiu dacă ştiţi, e o mafie a invitaţiilor la recepţii la ambasadă. E o mafie a invitaţiilor la ambasadă, să fie văzuţi pe acolo. Da, Rusia e altceva. Nu mă miră la doamna Şoşoacă, pentru că vor să şocheze. N-ar fi nimeni emoţionat dacă doamna Şoşoacă ar merge la recepţie la ziua Franţei. ”Băi, s-a dus Şoşoacă acolo? A făcut gălăgie? Nu”. În schimb, dacă s-a dus la ruşi, este o ştire. Asta nu înseamnă că se schimbă ceva în relaţia România-Rusia sau că doamna Şoşoacă poate să transmită alte mesaje”, a explicat Silviu Predoiu.

Fostul director adjunct al SIE susţine că ruşii o folosesc pe Diana Şoşoacă în scop propagandistic pentru a alimenta tensiunile din societate.

”Pe ruşi, în schimb, îi amuză: ”Hai să generăm tensiuni în societate, în ţara ţintă, cu materialul lor, nu cu al nostru”. Ei (ruşii – n.r.) popularizează prezenţa ei (a Dianei Şoşoacă -n .r.) la recepţii. Şi dacă nu făcea doamna pe TikTok, o popularizau ei. Ei se duc să facă poze cu ea, pentru că îi ajută în propaganda ulterioară. ”Hai să-i întărâtăm!”, a explicat Silviu Predoiu.

Diana Şoşoacă, europarlamentar SOS România, merge an de an la recepţiile organizate de Ambasada Rusiei la Bucureşti, în ciuda faptului că România a condamnat oficial invazia ilegală a Rusiei în Ucraina şi a redus la minimum dialogul cu reprezentanţii Moscovei. Anul trecut, în prezenţa Dianei Şoşoacă, noul ambasador rus la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a dat vina pe Europa şi pe NATO pentru războiul din Ucraina şi a anunţat deschiderea Moscovei de a „relansa legăturile rupte” cu România, dacă ţara noastră are „disponibilitatea de a-şi abandona cursul neprietenos faţă de Rusia”.