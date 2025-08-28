G4Media.ro
Fosilele unui „hipercarnivor” înrudit cu crocodilul, descoperite de paleontologi în sudul Argentinei

sursa foto: captură de ecran

Articole28 Aug 0 comentarii

Paleontologii au descoperit fosilele unei specii până acum necunoscute de prădător care era înrudit cu crocodilul modern, în sudul Argentinei, informează joi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Fosilele, bine conservate, au fost descoperite de paleontologi argentinieni şi japonezi în Formaţiunea Chorrillo din sudul Patagoniei, care s-a format în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, la sfârşitul Cretacicului.

Paleontologii au recuperat „un craniu şi maxilare frumos conservate şi articulate”, precum şi un schelet aproape complet dintr-un sit aflat la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de oraşul argentinian El Calafate, potrivit unui articol publicat miercuri în revista ştiinţifică PLOS One.

Acel prădător, denumit Kostensuchus atrox, ar fi putut atinge o lungime de aproximativ 3,5 metri şi o greutate de circa 250 de kilograme, au precizat oamenii de ştiinţă.

Animalul preistoric avea un maxilar larg şi puternic, precum şi dinţi mari, care îi permiteau să străpungă şi să taie „carnea unei prăzi de dimensiuni considerabile”, potrivit cercetătorilor.

Ei interpretează trăsăturile animalului „ca adaptări către hipercarnivorism” şi ca un indiciu că acesta „a jucat rolul unui prădător de top în cadrul ecosistemului de la sfârşitul Cretacicului”.

Kostensuchus atrox este un crocodiliform peirosaurid, un grup extinct de reptile înrudite cu crocodilii şi aligatorii moderni. Potrivit cercetătorilor, descoperirea din Patagonia reprezintă „cea mai recentă şi mai sudică înregistrare” a unui peirosaurid.

