Formula matematică folosită de administrația Trump pentru a calcula tarifele vamale este “un nonsens”, spune autorul bestsellerului „Înțelepciunea mulțimilor”

Nu a durat mult până când cineva a descifrat modul în care Casa Albă a decis să răstoarne ordinea comercială globală. Casa Albă a susținut că și-a bazat decizia pe ratele tarifare și pe barierele netarifare, însă jurnalistul economic James Surowiecki afirmă că totul pare un calcul făcut pe un șervețel, pe colțul mesei. „Pentru fiecare țară, au luat doar deficitul nostru comercial cu țara respectivă și l-au împărțit la exporturile țării către noi”, a postat fostul editorialist financiar de la The New Yorker pe X. “Ce nonsens extraordinar este acesta”, a comentat el, citat de Politico.

Această abordare a însemnat că Trump și consilierii săi au luat pur și simplu deficitul comercial al SUA cu Uniunea Europeană – 235,6 miliarde de dolari în 2024 – și l-au împărțit la exporturile blocului către SUA, care au totalizat 605,8 miliarde de dolari.

Rezultatul a fost de 39%, pe care administrația l-a interpretat ca fiind avantajul comercial „neloial” pe care UE îl deține față de SUA. De aici, Casa Albă a propus un tarif de 20%, încadrându-l ca o măsură corectivă pentru a egaliza terenul de joc.

Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn’t actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country’s exports to us.

— James Surowiecki (@JamesSurowiecki) April 2, 2025