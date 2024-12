Lider neașteptat în prima sesiune din testele de Formula 1 de la Abu Dhabi

La două zile distanță după încheierea oficială a sezonului 2024 din Formula 1, pe Yas Marin Circuit au loc teste, iar în prima sesiune a zilei de marți Carlos Sainz Jr (de-abia plecat de la Ferrari) a fost cel mai rapid în monopostul celor de la Williams.

Așa cum era de așteptat, la testele de după încheierea sezonului din Formula 1 participă multe nume mai puțin cunoscute: piloți de rezervă, de teste sau chiar tinere speranțe cărora li se oferă ocazia să conducă un monopost de F1.

Carlos Sainz (Williams) a fost cel mai rapid, ibericul fiind urmat de fostul său coechipier, Charles Leclerc, și de Lando Norris, vicecampion mondial în sezonul recent încheiat.

Teste Abu Dhabi, timpi înregistrați în prima parte a zilei de marți

1. Carlos Sainz (Williams), 1m24.435s

2. Charles Leclerc (Ferrari), 1m24.561s

3. Lando Norris (McLaren), 1m24.678s

4. Jack Doohan (Alpine), 1m24.804s

5. Pato O’Ward (McLaren), 1m25.201s

6. Antonio Fuoco (Ferrari), 1m25.238s

7. Gabriel Bortoleto (Ferrari), 1m25.306s

8. Luke Browning (Williams), 1m25.409s

9. Paul Aron (Alpine), 1m25.561s

10. Yuki Tsunoda (Red Bull), 1m25.568s

11. Isack Hadjar (Red Bull), 1m25.605s

12. Felipe Drugovich (Aston Martin), 1m25.819s

13. Liam Lawson (RB), 1m26.016s

14. Jak Crawford (Aston Martin), 1m26.066s

15. Ayumu Iwasa (RB), 1m26.251s

16. Nico Hulkenberg (Sauber), 1m26.351s

17. Fred Vesti (Mercedes), 1m26.680s

18. George Russell (Mercedes), 1m26.981s

19. Ryo Hirakawa (Haas), 1m27.526s

20. Esteban Ocon (Haas), 1m27.903s.

