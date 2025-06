Formula 1, laboratorul Ford pentru a inova în industria auto

Ford Motor Company va reveni în Formula 1 cu ocazia sezonului 2026, într-un parteneriat strategic cu RedBull Racing. Vom avea de-a face cu o nouă eră atât pentru constructorul american, cât și pentru sportul cu motor.

Colaborarea dintre cele două părți se axează pe dezvoltarea unui nou motor RedBull Powertrains, acesta venind în momentul în care vor intra în vigoare noile reglementări tehnice pentru unitățile de propulsie.

Va fi primul motor produs de echipa austriacă sub brand propriu, totul fiind posibil cu ajutorul Ford.

Din 2026, echipele vor fi nevoite să aibă un echilibru de 50-50 între motorul cu combustie internă (ICE) și sistemul electric.

Cum se traduce acest lucru: fiecare motor va trebui să genereze o putere egală din ambele surse, în joc fiind tranziția Formulei 1 către tehnologii mai sustenabile.

Mark Rushbrook, directorul global al Ford Performance, vorbește despre faptul că Ford își dorește o activitate pe termen lung în Formula 1.

„Aceasta este cu siguranță intenția noastră (n.r. să rămână mult timp în F1). Ne-am angajat să lucrăm cu toate părțile implicate pentru binele sportului, nu doar pentru interese proprii”, transmite oficialul Ford, citat de racingnews365.com.

„Pentru Ford Motor Company, electrificarea este esențială. De aceea, regulile din 2026 ne-au atras atât de mult.

Echilibrul între ICE și sistemul electric ne oferă oportunitatea de a învăța și de a transfera tehnologie către mașinile noastre de serie”, a declarat Rushbrook.

De altfel, Ford investește sume mari în domeniul mașinilor electrice, iar dorința producătorului american este de a utiliza F1 ca platformă de inovație pentru industria auto.

UItima dată când Ford a făcut parte din lumea F1 a fost în urmă cu peste 20 de ani, atunci când a existat o colaborare cu Jaguar Racing, echipă devenită ulterior RedBull Racing.

În acest moment, Ford își propune ca alături de RedBull să devină un actor esențial în noua eră a Formulei 1.

