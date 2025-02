Florentin Pera, selecționerul naționalei de handbal feminin a României, demis de la Gloria Bistrița

Clubul Gloria Bistriţa a anunţat, miercuri, demiterea selecţionerului Florentin Pera de la conducerea echipei de handbal.

„În urma analizei ultimelor rezultate ale echipei de handbal Gloria Bistriţa-Năsăud, Consiliul de Administraţie a Clubului s-a întrunit şi a decis demiterea antrenorului principal Florentin Pera şi preluarea funcţiei de antrenor principal interimar de către dnul Marius Novanc!”, a precizat Gloria Bistriţa.

Marţi, Gloria Bistriţa a fost învinsă de formaţia SCMU Craiova, în ultima secundă, scor 25-24 (14-17), într-un meci contând pentru etapa a XVII-a a Ligii Naţionale, transmite News.ro.

„Un capitol memorabil din istoria echipei noastre se încheie, dar ceea ce am construit împreună rămâne pentru totdeauna.

Sub conducerea dumneavoastră, ca antrenor principal, echipa de handbal feminin Gloria Bistriţa-Năsăud a atins performanţe de argint şi bronz, care, odată, păreau doar vise îndrăzneţe.

Am muncit, am luptat, am crezut şi am demonstrat că ambiţia, determinarea şi spiritul de echipă pot duce orice vis la realitate.

Am reuşit împreună să obţinem:

• Bronzul în Cupa României 2023-2024

• Bronzul în Liga Naţională 2023-2024

• Argintul în Supercupa României 2024

Am jucat finala EHF European League 2023-2024, numele judeţului a răsunat în Europa, iar argintul a ajuns la echipa de suflet, în Bistriţa-Năsăud.

Aceste rezultate sunt simboluri ale pasiunii, performanţei şi muncii depuse de fiecare jucătoare, de întregul staff şi de dumneavoastră.

Chiar dacă drumurile noastre se despart, moştenirea lăsată de dumneavoastră rămâne o parte esenţială a ADN-ului Gloriei.

Continuăm lupta cu aceeaşi dorinţă de performanţă, cu aceleaşi principii şi cu determinarea că visurile devin realitate prin ambiţie şi multă muncă!

Domnule Profesor Florentin Pera, vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut pentru noi!

Mult succes în continuare!”, mai notează Gloria Bistriţa în comunicatul în care a anunţat despărţirea de antrenorul echipei naţionale.