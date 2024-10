FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, un proiect Banca Transilvania. Cum te pregătești pentru bătrânețe? „Pensia este o investiție în mine, mă ajut pe mine din viitor”

Ar trebui să ne gândim la anii de pensionari încă de foarte tineri, pentru a ne pregăti o perioadă liniștită și ca seniori. Astfel, cu toții ar trebui să începem să punem bani deoparte de la tinerețe, pentru că astfel ne gândim la noi din viitor.

Când începem să ne gândim la pensie? Cât mai devreme, spun actrița Magda Catone, Maria Zvinca și Amy Claire, content creator, într-un nou episod al emisiunii FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, un proiect Banca Transilvania.

Teama de pensia prea mică

Actrița Magda Catone menționează că nu este tocmai o pensionară tipică, deși are vârsta legală pentru a ieși din câmpul muncii: ea încă muncește în domeniul său, merge la repetiții la teatru și are spectacole. Ea spune însă că tinerii ar trebui să se gândească devreme la aceste planuri. „Din salariu ți se duc banii la pensie într-un procent și te întrebi: ce se întâmplă cu procentul ăla? Când m-am trezit eu cu fluturașul acela și am citit acolo ”pentru pensii” nu am realizat ce înseamnă. E vorba și de felul în care tu îți organizezi acest istoric al modului în care ai muncit și cred că pentru asta cei tineri trebuie să se îngrijească altfel și să își ia soarta în mâini și să hotărască ceva în zona asta”, spune actrița.

Tinerii se gândesc și ei la pensie, chiar dacă deocamdată fără îngrijorări deosebite. „Sper să arăt bine și mă îmbrac în continuare colorat. Dar, pentru că urmează să schimb prefixul și mă apropii foarte vertiginos de 30 de ani, am început să mă gândesc și la asta: eu la pensie ce fac?”, spune Maria Zvinca content creator. „Și chiar când am fost ultima dată la bancă mi s-a prezentat un astfel de pachet de pensie privată și am început să dezbat și cu mama mea, să văd ce mai fac ceilalți prieteni, ce aleg ei. Și e ceva la care am început să mă gândesc”, spune Zvinca.

Amy Claire (Bianca Sasu), content creator, e și ea pe piața muncii și a început să se intereseze și de astfel de aspecte care să o pregătească pe termen lung. „A început să apară acest tip de probleme. O să am salariu? O să am o pensie la un moment dat? Așa că am făcut și eu aceste demersuri legale ca să pun niște bani deoparte pentru această pensie de stat pe care urmează să o am, la care trebuie să lucrez, pentru că momentan o să fie o pensie foarte mică”, spune Amy.

Economii din tinerețe pentru o liniștită bătrânețe

Amy recunoaște că, deocamdată, nu economisește, dar se gândește să se ocupe de acest aspect.

Maria spune că a început să pună bani de-o parte și să se intereseze cu privire la aceste teme, mai ales la îndemnul mamei sale. „Mama mea este artist și n-a fost niciodată angajată, deci tot ce a lucrat ea a fost fie pe drepturi de autor, fie pe PFA, pe tot felul de forme din acestea. Ea contribuie la un fond de pensii din acesta privat, din pilonul trei, și mă ”bâzâie” încontinuu la cap să mă interesez, să pun bani deoparte, dar acum am început să mă gândesc și am un cont de economii la care nu pot să zic că contribui cu regularitate”. Ea afirmă că s-a simțit adult pentru prima dată atunci când i-au intrat bani din dobânda de pe contul de economii. „Chiar simt că trebuie să fac ceva, ca atunci când ajung la 65-70 de ani și o să intru la pensie, să zic ”Mulțumesc, Maria de la 30 de ani că te-ai gândit tot la tine, de la 65, că ar fi bine să-ți pui acolo ceva deoparte””, spune tânăra.

Magda Catone le recomandă tinerilor să învețe, să muncească, independent de faptul că vor câștiga sau nu imediat ceva, inclusiv să pună bani deoparte.

Maria admite că până la vârsta de 30 de ani puțini tineri se gândesc la pensii. „Mai ales în domeniile în care lucrăm noi, în industria creativă, în care nu suntem angajați în mod convențional… Deși contribuim la fondul de pensii, tot mi se pare că trebuie să avem un pic mai multă grijă și separat de fondul acesta obligatoriu”.

Astfel, Maria consideră că, dacă vrea să trăiască bine și când va fi la pensie, o poate face doar dacă se responsabilizează acum.

„Cu cât încep mai din timp, cu atât am o șansă să trăiesc mai bine la pensie. Vrei o viață confortabilă? Ei bine, nu te gândi doar la viitorul imediat, la ce o să faci în 2-3 ani. Trebuie să mă gândesc un pic mai mult. Vreau ca, atunci când sunt senior, să am o viață în continuare activă și să mă bucur de viață? Să nu regret că n-am făcut mai mult când aveam 30 de ani și eram în putere și puteam să mă ajut pe mine din viitor. Pensia este o investiție în mine”, concluzionează Zvinca.

Amy Claire spune la rândul său că tinerii ar trebui să se pregătească cât mai devreme pentru aceste demersuri. „Cred că este foarte responsabil din partea noastră să avem tipul ăsta de conversație cu noi și cu apropiații noștri, mai ales că suntem încă la 20-30 de ani. Ar trebui să se discute despre asta cu cât mai mulți dintre noi – fie că te sună de la bancă, fie că vorbesc prietenii tăi cu tine, că vorbesc părinții tăi cu tine. Cu mine nu prea s-au vorbit despre lucrurile acestea. Astăzi am învățat foarte multe”, spune Amy, la finalul episodului despre pensii la Finanțe pe Înțelesul Tuturor realizat de Banca Transilvania.