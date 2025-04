Firme din siajul lui Sebastian Ghiță au semnat contracte de 415 milioane de lei, fonduri PNRR, pentru implementarea Cloudului guvernamental / O alta vrea să prindă un pot de 743 de milioane de lei / De unde vin cei mai mulți bani

Firme din cercul de interese al fugarului Sebastian Ghiță au semnat, anul trecut, contracte în valoare de 415 de milioane de lei pentru implementarea Cloudului guvernamental al României. În total, potul pus la dispoziție de Statul Român pentru acest Cloud este de circa 2,7 miliarde de lei, mare parte fonduri PNRR, și reprezintă o mare atracție pentru firmele de profil. La sfârșitul lui 2021, G4Media.ro a dezvăluit că numirea, via PSD, a lui Dragoș Cristian Vlad la șefia Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) ar fi avut ca miză chiar împărțirea acestor bani către ”cine trebuie”, adică firme controlate de Ghiță.

Și nu este singurul caz suspect de la conducerea acestei instituții: G4Media.ro prezintă dovezi conform cărora secretarul general al Autorității, Dragoș Cosmin Niculescu, care are un rol-cheie în organizarea procedurilor pentru Cloud, a fost angajat între 2012 și 2014 la două firme controlate, prin interpuși, de același Sebastian Ghiță. Fratele unuia dintre acești interpuși tocmai a depus ofertă la Autoritate, prin intermediul unei firme înființată în decembrie 2024, pentru a primi altă felie – de 743 de milioane de lei – pentru implementarea acestui Cloud.

Un nume se repetă: Croitoru

În septembrie 2024, firme din rețeaua controlată de Sebastian Ghiță au semnat un contract de aproape 400 milioane de lei, fonduri PNRR, pentru realizarea infrastructurii Cloud-ului guvernamental, o procedură premergătoare uneia în derulare, de 867 de milioane de lei.

Organizată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, licitația de anul trecut a fost împărțită în două loturi: lotul 1 – Furnizare de soluții și produse TIC (platforme informatice, servere, echipamente de telecomunicații etc) și lotul 2 – Furnizare de soluții componenta SAAS (pachete software și sisteme informatice).

Pentru suma de 394,3 milioane de lei, lotul 1 a fost atribuit singurului ofertant, o asociere condusă tot de Vodafone din care, ca terț, au făcut parte două firme reprezentate de Tiberiu George Croitoru: Invite Systems și BinBox Global Services. Ca subcontractanți au fost firmele Maguay Computers, Crayon Software Experts Romania și As Computer Craiova.

Lotul 2 a revenit unei oferte în care Vodafone a fost în asociere cu SolvIT Networks, suma de atribuire fiind de 22,79 milioane lei.

Om-cheie din rețea

Săptămâna trecută, G4Media.ro dezvăluia faptul că Invite Systems și Binbox Global Services îi aparțin omului de afaceri Tiberiu George Croitoru, un IT-ist care a lucrat timp de 13 ani la o firmă controlată de fratele lui Sebastian Ghiță. Presa a scris că, în 2020, an electoral, Partidul Pro România, condus la acel moment de Victor Ponta, un prieten extrem de apropiat al lui Ghiță, a primit un împrumut de 1,1 milioane de lei de la o firmă administrată de Croitoru.

În 2021, Invite Systems a făcut parte dintr-o asociere de firme condusă de Clarity Solutions care, la o licitație organizată tot de ADR, a învins concernul Orange într-o cursă pentru un pot de 75 de milioane de lei în vederea realizării unei platforme IT de gestionare centralizată a identității electronice a cetățenilor. Printre subcontractanții Clarity, dar și terț, se afla o societate cu sediul în Belgrad, orașul unde s-a refugiat Ghiță după ce, în 2017, a fugit din țară pe fondul dosarelor în care era inculpat.

Clarity Solutions s-a numit în trecut Aego Business Consulting și este deținută, de mai mulți ani, de Mihaela Elena Culcescu, despre care G4Media.ro a prezentat mai multe dovezi că face parte din noul val de interpuși ai lui Ghiță după ce, în 2015, procurorii au dezvăluit identitatea a 24 dintre aceștia și a 51 de companii în erau implicați.

Legăturile lui Culcescu și ale fratelui ei, Ionuț Cristian, cu Croitoru și firmele sale nu se opresc aici. În 2018, Mihaela Elena Culcescu a participat la o conferință științifică organizată de Academia Forțelor Terestre din Sibiu ca reprezentantă a BinBox Global Services. Serverul Binbox este cel pe care figurează înregistrat, și în prezent, domeniul de Internet al Digitize Tech (fostă Clarity Solutions, fostă Aego Business Consulting), principala firmă a Mihaelei Elena Culcescu.

De asemenea, sediul social de pe strada Teleajen nr. 33, sector 2, al firmei Altitude Solution SRL, înființată în decembrie 2024 și care a depus, luna trecută, ofertă la ADR alături de Vodafone pentru a câștiga un contract în valoare de 743 de milioane de lei pentru mutarea mai multor aplicații (SEAP, ghiseul.ro etc) în Cloud este același cu cel pe care l-a avut Binbox Global Services între 2017 (la înființare) și 2018.

”Firma lui Ghiță, Binbox, a cărui reprezentant legal este Croitoru, dar în fapt este Mihaela Culcescu, sora lui Ionuț Culcescu de la Altitude, este firma care a câștigat Cloudul guvernamental de la ADR împreună cu Vodafone. Un contract de sute de milioane”, a fost mesajul primit de reporterul G4Media.ro din partea unei surse familiară cu această afacere de 394,3 milioane lei prezentată la începutul acestui articol.

”Nu am nici o legătură cu personajul (Sebastian Ghiță n.r.) de care vorbiți. O zi bună”, a fost reacția scurtă a lui Tiberiu George Croitoru.

Au luat și de la STS

Nu este primul contract al Invite Systems pentru acest Cloud: în martie 2024 i-a fost atribuit de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) un contract de 21,3 milioane lei pentru livrare echipamente, licenţe şi soluţii specializate necesare pentru securitatea cibernetică, inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaţionalizare şi instruire pentru realizarea proiectului de realizare a infrastructurii de Cloud guvernamental.

În total, până în acest moment, singure sau în asocieri, firme apropiate de Sebastian Ghiță au primit contracte dedicate realizării Cloudului în valoare de 415 milioane lei și se luptă pentru obținerea altuia, în valoare de 743 de milioane de lei. Suma totală pusă la bătaie de autorități pentru implementarea acestui proiect, etapizat, prin proceduri organizate de ADR, STS și SRI, se apropie de 2,7 miliarde lei, mare parte fonduri PNRR.

Doi cai troieni

Cei mai mulți bani sunt alocați prin intermediul Autorității pentru Digitalizarea României. La finalul lui 2021, G4Media.ro dezvăluia pe baza unor informații din mediul politic faptul că gruparea Sebastian Ghiță – Rovana Plumb (lider PSD, europarlamentar) voia să îl impună din partea social-democraților pe Dragoș Cristian Vlad drept candidat pentru șefia Autorității, post vacant la acel moment.

Vlad lucrase împreună cu Rovana Plumb în mandatele acesteia de ministru de la Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului, iar preconizata numire urma să aibă loc în contextul în care ADR urma să gestioneze proiectul de circa 2,7 miliarde de lei pentru Cloud-ul guvernamental. Câteva zile mai târziu, premierul Nicolae Ciucă a confirmat informația G4Media.ro și l-a numit pe Vlad în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității. Ulterior, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a negat orice legătură între această numire, Rovana Plumb și interesele lui Sebastian Ghiță.

Există, însă, dovezi scrise care indică legături între alt personaj-cheie din ADR, secretarul general Dragoș Cosmin Niculescu, și firme din siajul aceleiași triade Ghiță-Culcescu-Croitoru.

În primul rând, conform contului său de Linkedin, între ianuarie 2012 și aprilie 2013 și aprilie 2013-noiembrie 2014, Niculescu a lucrat la firmele Aego Business Consulting, respectiv Acquis Consulting. Informația despre prezența lui Niculescu la Aego a fost furnizată G4Media.ro de către o altă sursă care a citit articolul de vinerea trecută despre licitația de 743 de milioane de lei și care ne-a transmis că ”Ati inceput o investigatie interesanta (…) Poate vreti sa sapati si directia angajatilor si expertilor ADR. Secretarul general al ADR, Cosmin Niculescu, este fost angajat al lui Ghita. A lucrat la Aego Business Consulting. Scrie în articol ce e cu firma. Expertii si consultatii care lucreaza pentru ADR sunt in buna parte din Ploiesti. (fieful lui Sebastian Ghiță n.r.)”

Despre prima societate un parlamentar a depus, în 2017, o interpelare în Parlament în care susținea că este controlată de Ghiță, în timp ce a doua a fost înființată, în 2010, de fratele Mihaelei Elena Culcescu, Ionuț Cristian, asociat cu 51% la firma Altitude Solution care, luna trecută, a depus la ADR ofertă să prindă contractul de 743 de milioane de lei pentru migrare aplicațiilor în Cloud.

La momentul angajării lui Niculescu, societatea ajunsese în mâinile sorei lui Culcescu, Mihaela Elena, cea care, în timp, a preluat Aego Business Consulting, viitoarea Clarity Solutions, actuala Digitize Tech. În 2013, Acquis Consulting a întocmit proiectele depuse de firme din grupul lui Ghiță pentru a obține milioane de euro în cadrul unui apel de finanțare organizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în vederea introducerii Internetului la sate.

În al doilea rând, pe 8 septembrie 2017, Niculescu a fost numit director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Societății Informaționale, Ionuț Valeriu Andrei, în prezent director general al Loteriei Române, instituție care, în mandatul acestuia, a atribuit unui apropiat al aceluiași Ghiță, contra unui comision, un contract pentru o platformă care să permită jucătorilor să joace bilete online.

Cinci zile mai târziu, pe 13 septembrie 2017, drept curier personal al aceluiași secretar de stat Ionuț Valeriu Andrei a fost numit Ionuț Cristian Culcescu, patronul de la actuala Altitude Solution. Astfel, din foști colegi, Niculescu și Culcescu au devenit evaluator, respectiv evaluat în cadrul contractului de 743 de milioane de lei pentru Cloud.

Contactat de G4Media.ro și întrebat dacă contribuabilul român poate avea încredere în obiectivitatea și corectitudinea sa de angajat ADR în contextul licitației la care s-a înscris Ionuț Cristian Culcescu, Dragoș Cosmin Niculescu a afirmat: ”Cu certitudine”.

Ce este Cloudul

Cloudul guvernamental al României reprezintă un proiect de importanță strategică care a presupus, în primă fază, instalarea unor echipamente de infrastructură într-un centru dedicat, supravegheat de Serviciul de Telecomunicații Speciale și amplasat în comuna brașoveană Cristian. Această etapă a fost îndeplinită în luna decembrie 2024, după atribuirea, trei luni mai devreme, a contractelor ADR de 394,3 milioane lei, respectiv 22,79 milioane lei, din prima asociere făcând parte două firme apropiate de Sebastian Ghiță.

Cea de-a doua etapă vitală, demarată în februarie 2025 prin două licitații, una cu valoare maximă de 743 de milioane de lei, și o alta de 123 de milioane de lei (867 de milioane de lei în total), o reprezintă mutarea a circa 30 de aplicații în acest Cloud.

Realizarea Cloud-ului (spațiu de stocare virtual) presupune interoperabilitatea sistemelor informatice publice, acces direct pentru cetățeni și firme la toate serviciile publice ”prin integrarea celor 36 de evenimente de viață și a serviciilor de e-guvernare într-o singură platformă. (…) Cetățeanul va putea solicita și primi documente de oriunde, oricând; fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituțiile publice”. De asemenea, acest Cloud are ca scop protejarea suplimentară a informațiilor prin soluții de securitate care să reziste atacurilor venite din partea hacker-ilor.

Cine este Sebastian Ghiță

Om de afaceri din domeniul IT, fost deputat, investitor în media (deține postul de televiziune România TV), Sebastian Ghiță (46 de ani) a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe dosare penale, fiind acuzat de trafic de influență, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat, dare de mită, cumpărare de influență, șantaj, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere etc.

În 2017, în contextul în care era aproape de fi arestat preventiv, a fugit în Serbia, țară care a refuzat, apoi, să-l extrădeze la cererea autorităților române și unde se află și în prezent. În ceea ce privește dosarele penale, într-o parte a fost achitat, faptele s-au prescris ori judecătorii au decis să le restituie la Parchet pentru refacerea rechizitoriilor. Unul se află pe rol la Tribunalul Ploiești, cu termen luna viitoare.