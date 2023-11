Financial Times: Nepoata premierului Greciei l-a ajutat pe miliardarul Beny Steinmetz să scape de extrădarea din Cipru în România, fiind consilier de comunicare / Cei doi fac afaceri și pe filieră ruso-italiană

Alexia Bakoyannis, nepoata premierului grec, l-a însoțit pe condamnatul Beny Steinmetz în negocierile pentru achiziționarea unei rafinării italiene, scrie publicația elenă THE PRESS PROJECT, care citează o anchetă Financial Times. Financial Times mai scrie că Alexia Bakoyannis „l-a ajutat pe Steinmetz, în calitate de consilier de comunicare” în problema extrădării sale din Cipru în România, potrivit Rador Radio România.

Reamintim că presa din Cipru a publicat mai multe articole în care făcea lobby pentru Steinmetz înainte de decizia justiției cipriote.

În septembrie 2023, publicația Phileleftheros scria că ”există multe semne de întrebare cu privire la ușurința cu care România emite mandate europene de arestare, precum și cu privire la numărul mare al acestora”, fără să prezinte însă cazul de corupție al lui Steinmetz sau să dea detalii despre dosarul în care acesta a fost condamnat definitiv.

În 28 septembrie, publicația cipriotă Politis îl portretiza pe Steinmetz drept o victimă a miliardarului George Soros și a ”justiției negre din România” și susținea că el a fost condamnat de judecătorii români după ”o rușine de proces”. Ziarul cipriot nu prezintă nici o dovadă în sprijinul acestor alegații.

Presa din Cipru i-a dedicat în mod constant articole elogioase miliardarului israelian Beny Steinmetz, condamnat în România pentru corupție și reținut în Cipru în baza unui mandat european de arestare emis de România. Steinmetz era vizat de o cerere de extrădare, pe care justiția din Cipru a respins-o. În 2021, într-o situație similară, după articole la fel de elogioase, justiția din Grecia a refuzat să îl extrădeze.

Afacerile din Italia ale nepoatei premierului grec Mitsotakis

În urma sancțiunilor UE asupra Rusiei din cauza invadării Ucrainei, guvernului italian i s-a cerut să decidă cine va prelua cea mai mare rafinărie a țării, situată în Sicilia și operată de compania rusă Lukoil. Guvernul italian a ales compania GOI Energy, cu sediul în Cipru, care se pare că are legături cu miliardarul franco-israelian Benny Steinmetz, care a fost condamnat pentru corupție în Elveția și România, scrie publicația elenă.

În ciuda condamnării definitive la închisoare din România, Steinmetz a fost protejat de justiția din Grecia și Cipru. Instanțele din cele două țări au refuzat să îl extrădeze.

Menționând că și compania de mărfuri Trafigura este implicată în achiziția rafinăriei italiene, articolul mai notează că pe baza mărturiilor a trei persoane, în timpul negocierilor, Benny Steinmetz a fost însoțit de Alexia Bakoyannis care „este nepoata prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis și deține acțiuni la GOI Energy, cu sediul în Cipru, fiind de asemenea, pentru scurt timp, și membru în consiliul de administrație al acesteia, potrivit arhivelor companiei”.

De menționat că, în septembrie, Steinmetz a fost arestat în Cipru în urma unui mandat european de arestare emis de România. În 2020, el a fost condamnat în România la cinci ani de închisoare pentru corupție într-un dosar de fraudă imobiliară. Cu toate acestea, la începutul lunii noiembrie, miliardarul în vârstă de 67 de ani a fost eliberat după ce Curtea Supremă a Ciprului a anulat o decizie anterioară de extrădare.

Potrivit Financial Times, „Italia și Grecia au refuzat de asemenea să execute mandatul de arestare emis de București”.

Trebuie menționat faptul că B. Steinmetz a fost condamnat și într-un alt dosar, de data aceasta în Elveția. În 2021, un tribunal elvețian l-a condamnat pe Steinmetz pentru mită într-un caz care implica achiziționarea de drepturi asupra zăcămintelor de minereu de fier din Guineea.

Potrivit Financial Times, care citează date de la Camera de Comerț a Ciprului, 76% din GOI Energy este deținută de Argus New Energy Fund, ai cărui acționari sunt doi avocați cu sediul în Nicosia. Restul de 4% „este distribuit în mod egal între Completicos Holdings, al cărui acționar este Alexia Bakoyannis, și Itzik Gur”. Ultimul este cetățean israelian care, potrivit unei citații emise de instanța statului New York, este un „partener” al lui Steinmetz.

„GOI Energy subliniază că dna Bakoyannis, Michael Bobrov și Gur sunt „toți antreprenori independenți” cu un portofoliu extins de clienți, parteneriate și colaborări”. (Traducerea: Carolina Ciulu)