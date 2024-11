Fina lui Ionuț Stroe, promovată viceprimar în Sectorul 4 de filiala PNL condusă chiar de liderul PNL / Stroe l-a criticat pe Marcel Ciolacu pentru nepotism

Ștefania Miruna Lișcu (27 de ani) a devenit viceprimar al Sectorului 4 după ce a fost susținută de organizația PNL Sector, condusă de Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL. Ionuț Stroe a fost nașul de cununie al Ștefaniei Miruna Lișcu, după cum arată postările de pe rețelele sociale ale celor doi.

”New family!!! Lișcu Family. Suntem foarte fericiți pentru voi şi mândri pentru că vă suntem nași! Multă dragoste și tot ce-i mai bun!”, a scris Ionuț Stroe pe contul său de Instagram în urmă cu o lună, text care însoțește o fotografie cu cele două familii.

Și Ștefania Miruna Lișcu a postat pe contul său de Instagram o fotografie similară cu cele două familii, însoțită de textul ”Our wedding day”.

Întrebat de reporterul G4Media cum explică faptul că PNL Sector 4, condus de el, a promovat-o pe fina sa în această funcție, în condițiile în care el l-a criticat pe Marcel Ciolacu pentru nepotism, Ionuț Stroe a spus că ”faptul că Miruna este fina mea, de foarte puțin timp, nu are nici o legătură cu alegerea ei ca viceprimar. Este o super colegă, care a fost de ani de zile implicată in PNL, cu mult timp înaintea căsătoriei. Indiferent că mi-a adresat solicitarea de a-i fi naș, oricum ar fi fost propusă ca viceprimar datorită activității ei în organizație. E un om implicat în activitatea politică. A fost aleasă în funcția de consilier local. E o alegere firească, un vot binemeritat”.

Miruna Lișcu are 27 de ani și nu are experiență în administrația locală, după cum arată profilul său de Linkedin. Are în schimb experiență în administrația centrală: a fost șefa de cabinet a lui Ionuț Stroe în parlament din 2021 și până în prezent, și consiliera acestuia la Ministerul Tineretului și Sportului în 2020. Anterior a lucrat timp de un an la Nintendo în poziția de Online Support Specialist.

Întrebat de reporterul G4Media de ce a fost propusă viceprimar fără să aibă experiență în administrație, Ionuț Stroe a spus că ”într-o funcție publică poți alege și oameni fără experiență. S-a pregătit pentru lucrul acesta cu mult timp înainte. De altfel, toți consilierii PNL Sector 4 sunt la primul mandat”.

Ionuț Stroe, deputat și purtător de cuvânt al PNL, l-a criticat pe Marcel Ciolacu pentru ”nepotism” într-o postare pe facebook.

