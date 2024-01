Filmul „Oppenheimer” a primit 13 nominalizări la premiile BAFTA

Drama istorică „Oppenheimer”, regizată de Christopher Nolan, conduce plutonul filmelor care au primit joi nominalizări multiple la premiile BAFTA, unde acest lungmetraj despre inventatorul bombei atomice va concura la 13 categorii, informează Reuters şi AFP.

Această peliculă a fost nominalizată inclusiv la categoriile principale de la gala premiilor BAFTA, precum „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” (Christopher Nolan) şi „cel mai bun actor în rol principal” (Cillian Murphy).

Comedia gotică cu multe scene explicite „Poor Things”, regizată de Yorgos Lanthimos, a primit 11 nominalizări, în timp ce „Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, despre asasinarea unor membri ai naţiunii Osage din anii 1920, a primit nouă nominalizări, la fel ca „The Zone of Interest”, un lungmetraj cutremurător despre viaţa de zi cu zi a comandantului lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.

Filmul francez „Anatomie d’une chute”, a primit şapte nominalizări, la fel ca producţiile „The Holdovers” şi „Maestro”, în timp ce lungmetrajul „All of Us Stranger” va concura la şase categorii.

Pelicula „Barbie”, un fenomen în box-office-ul mondial de anul trecut, şi tulburătorul film britanic „Saltburn” au primit fiecare cinci nominalizări.

Cunoscute sub numele de BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), cele mai importante premii cinematografice din Regatul Unit vor fi înmânate în cadrul unei gale ce va avea loc la Londra pe 18 februarie.

Prezentăm mai jos nominalizările anunţate joi la principalele categorii de premii:

Cel mai bun film: „Anatomy of a Fall”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer”, „Poor Things”

Cel mai bun film britanic: „All of Us Strangers”, „How To Have Sex”, „Napoleon”, „The Old Oak”, „Poor Things”, „Rye Lane”, „Saltburn”, „Scrapper”, „Wonka”, „The Zone of Interest”

Cea mai bună regie: „All of Us Strangers” (Andrew Haigh), „Anatomy of a Fall” (Justine Triet), „The Holdovers” (Alexander Payne), „Maestro” (Bradley Cooper), „Oppenheimer” (Christopher Nolan), „The Zone of Interest” (Jonathan Glazer)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Fantasia Barrino („The Color Purple”), Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan („Maestro”), Vivian Oparah („Rye Lane”), Margot Robbie („Barbie”), Emma Stone („Poor Things”)

Cel mai bun actor în rol principal: Bradley Cooper („Maestro”), Colman Domingo („Rustin”), Paul Giamatti („The Holdovers”), Barry Keoghan („Saltburn”), Cillian Murphy („Oppenheimer”), Teo Yoo („Past Lives”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt („Oppenheimer”), Danielle Brooks („The Color Purple”), Claire Foy („All of Us Strangers”), Sandra Hüller („The Zone of Interest”),

Rosamund Pike („Saltburn”), Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Robert De Niro („Killers of the Flower Moon”), Robert Downey Jr („Oppenheimer”), Jacob Elordi („Saltburn”), Ryan Gosling („Barbie”), Paul Mescal („All of Us Strangers”), Dominic Sessa („The Holdovers”)

Cel mai bun scenariu original: „Anatomy of a Fall”, „Barbie”, „The Holdovers”, „Maestro”, „Past Lives”

Cel mai bun scenariu adaptat: „All of Us Strangers”, „American Fiction”, „Oppenheimer”, „Poor Things”, „The Zone of Interest”

Cel mai bun film străin: „20 Days In Mariupol”, „Anatomy of a Fall”, „Past Lives”, „Society of the Snow”, „The Zone of Interest”

Cel mai bun documentar: „20 Days In Mariupol”, „American Symphony”, „Beyond Utopia”, „Still: A Michael J Fox Movie”, „Wham!”

Cel mai bun lungmetraj animat: „The Boy and the Heron”, „Chicken Run: Dawn of the Nugget”, „Elemental”, „Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Sursa: Agerpres