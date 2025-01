Filipine, „alarmate” de o navă chineză „monstru” în largul coastelor sale

Patrulele pazei de coastă chineze se apropie din ce în ce mai mult de coasta filipineză, potrivit autorităților, care au declarat marți, 14 ianuarie, că au fost „alarmate” în special de o navă „monstru” reperată în ianuarie, scrie https://www.lefigaro.fr/international/les-philippines-alarmees-par-un-bateau-chinois-monstre-pres-de-ses-cotes-20250114.

Prezența acestei „nave monstru” de 165 de metri, care a fost localizată la 143 de kilometri vest de provincia Zambales (nord-vest), arată „agresivitatea crescândă” a Chinei în aceste ape disputate, potrivit autorităților filipineze.

„Nu acceptăm aceste tactici de intimidare”

„(Ambarcațiunile) se apropie de coasta filipineză… și acest lucru este alarmant”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Jonathan Malaya. Ultima operațiune este o „tactică de intimidare” menită să descurajeze pescuitul filipinez, potrivit lui Malaya. „Nu acceptăm și nu vom accepta aceste tactici de intimidare prin retragere. Nu vom ezita și nu ne vom retrage în fața intimidării”, a continuat purtătorul de cuvânt.

𝐍𝐒𝐂 𝐓𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀: 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐇𝐈𝐏

ADG Jonathan Malaya called the PRC’s „monster ship” near Zambales illegal and provocative. PH has filed a diplomatic protest and will use all channels to address this. #WestPhilippineSea pic.twitter.com/X4H3bOUHzW

— PIA Desk (@PIADesk) January 14, 2025