Festivalul Sinaia Forever: concerte live, spectacole culinare, teatru, târguri şi activităţi pentru copii, în acest weekend / Traficul rutier, restricționat în stațiune începând de miercuri

Cea de-a XXVIII-a ediţia a Festivalului Sinaia Forever va avea loc în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, organizatorii anunţând că evenimentul va include concerte live, spectacole culinare, teatru, târguri şi activităţi pentru copii. De asemenea, de miercuri până duminică, traficul va fi restricţionat în centrul oraşului pentru buna desfăşurare a festivalului, relatează Agerpres.

„Tema acestei ediţii este «Reţeta Originală – Produs 100% local». Începând prin construirea unei echipe am adăugat ingredientul «fonduri europene», am realizat proiecte care au crescut calitatea vieţii sinăienilor şi au atras un număr record de turişti. În reţeta succesului, pentru dezvoltarea comunităţii noastre am amestecat, cu grijă şi încredere toate aceste ingredientele esenţiale. Dar… pentru a construi o comunitate puternică şi prosperă, avem nevoie de mai mult decât resurse financiare şi proiecte bine gândite. Avem nevoie de valori solide, încredere reciprocă şi un leadership autentic. Acesta este secretul pentru o comunitate în care fiecare individ se simte parte a unui întreg. Dezvoltarea este un proces continuu şi prin diversitatea evenimentelor organizate cât şi prin crearea de activităţi pentru toate vârstele şi preferinţele am transformat Sinaia într-un oraş viu. În acest an, am găsit reţeta perfectă şi pentru Festival – concerte live şi spectacole culinare, teatru, târguri şi activităţi pentru copii. Am pregătit trei scene cu concerte live de excepţie, de la muzică populară, la cele mai noi hit-uri”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sinaia.

Parada de deschidere va avea loc, vineri, la ora 17.20, odată cu concertul celor de la Ad Libitum Voices pe scena amplasată deasupra Bulevardului Carol I.

Printre cei care vor evolua pe scenă în aceste trei zile se numără Timpuri Noi, Loredana, Semnal M, Bogdan Simion, Vunk, Holograf, Steliana Sima, Ovidiu Homorodean & Taraf Matilda Pascal Cojocariţa, Mioara Velicu, Sarmalele Reci.

Vineri şi sâmbătă, după ora 21.00, vor fi organizate focuri de artificii la fiecare oră.

„Zona dedicată celor mici va fi plină de surprize şi activităţi distractive, de la ateliere de creaţie la spectacole de păpuşi, jocuri interactive,etc. Zona de sport – vom avea un panou de escaladă, iar antrenorii Clubului Sportiv Carpaţi ne vor provoca să ne depăşim limitele. Zona comercianţilor – vom găsi producători din toată ţara dar şi artizani hand made locali de la care vom putea cumpăra tot felul de cadouri. Zona de food va fi locul unde vom socializa după plimbări”, mai spun organizatorii.

Traficul în zona centrală va fi restricţionat astfel:

– pe Bulevardul Carol I – de la giratoriul Hotel Internaţional până la intersecţia cu strada Aosta – circulaţia auto este restricţionată în totalitate în perioada 27.09.2023 ora 09,00 – 01.10.2023 ora 24,00

– pe Bulevardul Carol I – de la intersecţia cu strada Aosta până la giratoriul de la staţia Petrom – circulaţia auto este restricţionată în totalitate în perioada 28.09.2023 ora 09,00 – 01.10.2023 ora 24,00

– pe strada Octavian Goga – circulaţia auto este restricţionată în totalitate în perioada 27.09.2023 ora 09,00 – 02.10.2023 ora 13,00.

„Primăria Sinaia încurajează şoferii ca, în zilele în care centrul oraşului este blocat, să folosească alte mijloace de deplasare decât maşina personală. De asemenea, pentru cei care vin din alte oraşe, recomandăm utilizarea trenului şi a transportului în comun ca mijloace de deplasare. Aceste opţiuni vor contribui la reducerea aglomeraţiei şi la asigurarea unui mediu mai sigur pentru toţi participanţii la eveniment. Rutele ocolitoare vor fi semnalate corespunzător”, transmite primăria.

În timpul paradei care se va desfăşura vineri pe Bulevardul Carol I, de la ora 17,20, coloana oficiala va fi însoţită de efective de jandarmi, poliţia staţiunii şi cea locală, organizatori, iar spectatorii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile acestora.