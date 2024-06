Festivalul Moldova Pride din Chișinău cere legalizarea căsătoriilor cuplurilor de același sex și recunoașterea genului pentru persoanele trans. Socialiștii pro-ruși organizează proteste

Festivalul Moldova Pride, ajuns la cea de-a 23-a ediție, se desfășoară în această săptămână și va culmina, duminică, cu Marșul Solidarității. Mai multe evenimente sunt organizate de Centrul de Informații Genderdoc-M, iar sloganul festivalului este ”De la noi taxe, de la stat lege”. Astfel, comunitatea LGBTQI+ cere statului legalizarea căsătoriilor cuplurilor de același sex și recunoașterea genului pentru persoanele trans. Pe de altă parte, socialiștii critică Festivalul Moldova Pride și anunță proteste, potrivit RFI, citat de Rador Radio România.

Săptămâna Pride la Chișinău a fost lansată printr-o ceremonie oficială și arborarea drapelului – curcubeu. Echipa GDM alături de activiști LGBTQI+, părinți, prieteni, aliați și parteneri externi, au dat start săptămânii ”în care vom celebra iubirea și vom cere drepturi și libertăți egale pentru toți”. ”Doar adoptând legi echitabile și egale pentru toți cetățenii, indiferent de orientarea lor sexuală și identitatea de gen, statul nostru va putea demonstra că e gata să fie parte din familia europeană și că se aliniază valorilor UE”, susțin organizatorii evenimentului.

În 2024, sloganul festivalului este ”De la noi taxe, de la stat lege”, prin care comunitatea cere statului legalizarea căsătoriilor cuplurilor de același sex și recunoașterea genului pentru persoanele trans.

În cadrul Festivalului Moldova Pride au loc mai multe evenimente printre care tradiționalul Pride Park, unde membrii comunității queer se vor întâlni într-un spațiu safe la iarmaroc, relaxare, socializare, workshop-uri, seminare, muzică și bunătăți. Va avea loc și Pride Night, cu un drag show de excepție, dar și un eveniment nou – o nuntă moldovenească, comunitară.

Administratoarea Centrului GDM, coordonatoarea programului de lobby și advocacy, Angelica Frolov, le-a mulțumit activiștilor care au făcut posibilă desfășurarea marșurilor Pride din 2013 încoace, dar și echipei centrului și partenerilor de dezvoltare. Angelica Frolov a invitat cetățenii la noul Marș Pride.

Acest an a fost deosebit pentru că am organizat prima conferință a părinților copiilor LGBT. Ea a făcut părinții noștri dragi mai vizibili, și mai activi, i-a încurajat să vorbească mai mult. Deci anul acesta chiar e anul părinților copiilor LGBT. În plus, în acest an, Centrul GDM nu e unicul organizator al Moldova Pride. Avem o platformă excelentă a organizațiilor și activiștilor LGBT din Moldova, alături de care noi organizăm acest Pride și invităm oamenii la marș, și sper că vom avea și mai mulți participanți în acest an, a menționat Angelica Frolov.

Prezent la ceremonia de inaugurare a festivalului, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, Fred Duijn, a afirmat în discursul său că Festivalul Moldova Pride este un eveniment care celebrează identitatea fiecăruia.

Am fost aici și anul trecut și de atunci mi-am făcut mulți prieteni și mă bucur să-i revăd pe unii dintre voi aici. Știu că s-a depus mult efort pentru a organiza această săptămână a mândriei. E un mare eveniment la care celebrăm cine suntem și cine vrem să fim, sunt onorat să fiu alături de voi și să reprezint Ambasada Regatului Țărilor de Jos. Vă urez o zi veselă, o săptămână veselă, o lună veselă. Un an întreg, a declarat Fred Dujin.

Iar șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, a vorbit despre colaborarea cu Centrul GDM.

Ca reprezentanți ai Consiliului Europei, susținem în continuare comunitatea LGBTQI+ și milităm pentru ideea ca fiecare are dreptul să-și trăiască viața așa cum vrea, în funcție de identitatea pe care o are, orientarea sexuală, ceea ce e în armonie cu drepturile omului la care le aliniem cu toții. (…) Suntem recunoscători pentru buna colaborare cu Centrul GDM și alți membri ai comunității și suntem bucuroși să fim parte din această săptămână Pride, a punctat Falk Lange.

Trebuie spus că, în cadrul Festivalului Moldova Pride au fost decernate anti-premii ”Strachina de Jmalț”, pentru persoanele publice care au făcut declarații homofobe în ultimul an, dar și premii pentru curaj acelor reprezentanți ai comunității LGBTQI+ care au avut o prezență publică și de spirit deosebită în ultimul an.

Între timp, Partidul Socialiștilor din R.Moldova califică evenimentele din cadrul Festivalului Moldova Pride ca fiind unele ”anticreștine”, iar Marșul Pride, unul rușinos. În semn de protest, socialiștii invită oamenii la un marș al familiei, pe 15 iunie, ”în apărarea poporului nostru, a credinței noastre și a familiei noastre. Împreună să protejăm valorile și lucrurile sfinte pentru noi. Să demonstrăm că moldovenii sunt pentru o familie tradițională și pentru o educație spirituală a copiilor”.

Săptămâna Festivalului Pride va culmina, duminică, 16 iunie, cu Marșul Solidarității, care va începe la intersecția străzilor București și Ismail, la ora 12:00.

