Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu începe vineri: Două premiere mondiale în prima zi a celui mai mare festival din oraș

Cel mai mare festival din Sibiu, Festivalul Internaţional de Teatru (FITS), începe vineri cu două premiere mondiale, de la Tim Robbins şi Pippo Delbono, deschiderea instalaţiei video Not Once: Mikhail Baryshnikov şi Jan Fabre şi un concert Holograf în Piaţa Mare, informează un comunicat de presă trimis de organizatori, transmite Agerpres.

„Mâine începe cea de-a 31-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Ne aşteaptă peste 830 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări. Conform tradiţiei, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 şi 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenţi la Sibiu să poată face cele mai potrivite şi inspirate alegeri. Astfel, 21 iunie, debutul festivalului, aduce în faţa publicului două premiere mondiale de la faimosul actor american Tim Robbins şi italianul Pippo Delbono, instalaţia video Not Once cu Mikhail Baryshnikov, de Jan Fabre, dar şi concertul Holograf gratuit în Piaţa Mare din Sibiu”, se arată în comunicatul de presă.

Cele două premiere mondiale din prima zi a FITS sunt: „Afrodita şi Eliberarea Lumii (Un vodevil muzical grecesc)” – o celebrare veselă a puterii de a ierta şi a tăriei inimii de a vindeca până şi cele mai profunde dintre discordii şi „Trezirea – Candoare şi poezie vizuală”, în care Pippo Delbono” revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune de neuitat.

„Afrodita şi Eliberarea Lumii” este un spectacol de Tim Robbins, care va avea loc vineri, de la ora 21,00, la Sala Thalia.

„Tim Robbins, actor de renume mondial distins cu o stea pe Aleea Celebrităţilor, revine la Sibiu cu un spectacol al trupei sale, The Actors’ Gang. Într-o lume hibridă aflată la intersecţia dintre teatrul clasic grecesc şi un spectacol de vodevil ţipător, liniştea unui cor grecesc este tulburată de o boală misterioasă, o metaforă a forţelor care dezbină societatea şi o strâng ca într-o menghină. În vâltoarea haosului, corul invocă zeii cerând disperaţi o intervenţie divină care să restabilească armonia. Cu o doză egală de serios şi ridicol, „Afrodita sau eliberarea lumii” este un comentariu tulburător asupra condiţiei umane şi o celebrare veselă a puterii de a ierta şi a tăriei inimii de a vindeca până şi cele mai profunde dintre discordii. „Compania The Actors’ Gang face ca teatrul să fie relevant pentru societate şi restaurează vechea idee a scenei ca spaţiu sacru comun, prezentând munca unor artişti de teatru inovatori – Golden Globes Association””, se arată în comunicat.

Preţul unui bilet la acest spectacol începe de la 70 de lei.

Spectacolul „Trezirea – Candoare şi poezie vizuală” va fi şi el prezentat în premieră mondială vineri, la FITS, de la ora 16,00, în Sala Faust. Acesta este un spectacol de Pippo Delbono.

„Pippo Delbono, artistul italian distins cu o stea pe Aleea Celebrităţilor, revine cu un spectacol în premieră mondială; o coproducţie cu FITS şi TNRS.

„Există un soi de adormire la originea spectacolului „Trezirea”. Individuală şi colectivă. Adormirea omului care, la sfârşitul spectacolului precedent al lui Pippo Delbono, „Amore”, s-a dus să se întindă sub copacul uscat care, pe neaşteptat, se umpluse de flori. Iar omul rămânea acolo, absorbit de acel somn care ne-a lăsat înspăimântaţi şi tăcuţi. Somn din care acum simte nevoia să se trezească, excluzând posibilitatea de a se regăsi în faţa unei realităţi şi mai rele decât cea anterioară. Cea anterioară pandemiei care ne-a închis pe toţi în case. Anterioară războaielor izbucnite în pragul uşii noastre. Anterioară revenirii ideologiilor despre care credeam că aparţin trecutului.”Trezirea” este un spectacol despre multele căderi şi multele treziri, dedicat tuturor celor care au adormit şi apoi s-au trezit. Dar şi celor care încă nu s-au deşteptat. Cu aceeaşi candoare şi poezie vizuală, Pippo Delbono revine la Sibiu cu un spectacol-confesiune magistral. Incisiv, emoţionant, de neuitat”, se arată în comunicatul de presă.

Preţul unui bilet la acest spectacol începe de la 100 de lei.

O altă recomandare a zilei de vineri este „Not Once”, o instalaţie artistică semnată de Jan Fabre şi Mikhail Baryshnikov. Acest eveniment va avea loc de la ora 10,30 la Clubul Sportiv Şcolar Sibiu.

„Instalaţie cu film gândită şi realizată de artistul emblematic Jan Fabre în colaborare cu legendarul Mikhail Baryshnikov şi alături de Phil Griffin. „NOT ONCE” dezvăluie, prin intermediul a 11 încăperi imaginare dintr-o expoziţie fotografică, relaţia platonică dintre un subiect şi un fotograf care, timp de ani buni, a manipulat corpul subiectului şi l-a remodelat în diferite entităţi. Lucrarea multimedia explorează relaţia dintre artist, munca şi viaţa sa, publicul său şi, în cele din urmă, echilibrul dintre a da şi a primi, dintre dependenţă şi independenţă. O instalaţie artistică menită să îţi taie răsuflarea care poartă semnătura a doi artişti incontestabili ai lumii. Jan Fabre şi Mikhail Baryshnikov creează o experienţă unică”, precizează organizatorii FITS.

Preţul unui bilet la acest spectacol începe de la 40 de lei.

Prima zi de festival înseamnă peste 15 ţări, care prezintă 13 spectacole captivante, două premiere mondiale, şase spectacole outdoor gratuite, un spectacol difuzat online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă 30 lei.