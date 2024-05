Festival folcloric la Novaci (Gorj), în weekend: „Urcatul oilor la munte” / Sunt invitate formații din 14 județe și din afara țării

Cea de-a 57-a ediție a Festivalului folcloric pastoral „Urcatul oilor la munte” are loc în acest week-end la Novaci, în județul Gorj, anunță Gazeta de Sud.

Sute de dansatori și interpreți vor urca pe scena din Dumbrava Hirișești. Aici va fi deschis și târgul de produse tradiționale, dar și bâlciul care are loc an de an. Vor fi oferite cumpărătorilor produse alimentare, între care brânza de Novaci, tocanul. Nu vor lipsi nici terasele, dar nici meșterii populari.

Potrivit programului, sâmbătă, de la ora 18.00, este programat un spectacol folcloric extraordinar oferit de Grupul vocal „Nedeia”, Elena Bălan, Călin Cotorcea, Grupul vocal „Plaiuri novăcene” și Rebeca Negoi.

Potrivit organizatorilor, la Festivalul folcloric pastoral de la Novaci participă formații din următoarele județe: Iași, Maramureș, Brașov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Sibiu, Alba, Teleorman, Argeș, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj.

Totodată, vor fi prezenți la festival artiști macedoneni, sârbi și bulgari.

Festivalul folcloric pastoral urcatul oilor la munte readuce an de an în prim plan străvechiul obicei al transhumanței. Ciobanii coborau cu oile de la munte toamna, înainte de sosirea iernii, și urcau primăvara la pășunile alpine. Încă se mai păstrează în multe zone ale Gorjului acest obicei și încă mai sunt mulți crescători de ovine.