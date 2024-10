Ferrari, locurile 1 și 2 la GP-ul Statelor Unite de Formula 1 / Max Verstappen (Red Bull Racing) a completat podiumul

Charles Leclerc (Ferrari) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Statelor Unite, a 19-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Celălalt pilot Ferrari, Carlos Sainz, a terminat pe locul doi cursa de la Austin, transmite News.ro.

Pentru Leclerc este a treia victorie din acest sezon, după cele din Monaco şi din Italia.

„Sunt foarte, foarte fericit. Nu a fost un weekend uşor până acum, am avut probleme cu maşina, dar astăzi, în cursă, a fost mai bine. Am crezut că după sprint ceilalţi se vor îmbunătăţi mult, dar noi am avut în continuare avantajul. A fost un viraj 1 destul de bun, exact ceea ce am vrut să fac. Ritmul maşinii a fost foarte, foarte bun”, a declarat Leclerc.

Duminică, Max Verstappen (Red Bull Racing) a completat podiumul datorită unei penalizări impuse lui Lando Norris (McLaren), care a ajuns să fie al patrulea. Pe cinci s-a clasat Oscar Piastri (McLaren), pe şase George Russell (Mercedes), pe şapte Sergio Perez (Red Bull Racing), pe opt Nico Hulkenberg (Haas), pe nouă Liam Lawson (RB) şi pe zece Franco Colapinto (Williams).

Etapa a 20-a, Mexico City Grand Prix, va avea loc în 27 octombrie.