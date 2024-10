Fernando Alonso și borna impresionantă pe care o va atinge cu ocazia MP de Formula 1 din Mexic

Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial, va atinge ştacheta de 400 curse în Formula 1, cu prilejul Marelui Premiu al Mexicului de duminică, în care va purta o cască specială pentru a marca acest moment, scrie EFE.

Alonso, 43 de ani, de la Aston Martin, a debutat în 2001 în Formula 1, la volanul unui Minardi, iar de atunci a disputat 399 de Mari Premii, în care a înregistrat 32 de victorii şi 106 podiumuri.

Spaniolul conduce într-un clasament al piloţilor cu cele mai multe curse, depăşindu-i pe finlandezul Kimi Raikkonen (353) şi pe Lewis Hamilton (351).

Casca pe care asturianul o va purta în Mexic îi redă întreaga carieră într-un stil cinematografic. Cu multe fotografii care amintesc de cele 21 de sezoane şi cele şase echipe ale sale, de la Minardi la Aston Martin, inclusiv Renault, Ferrari, McLaren şi Alpine, vor fi vizibile.

Cele 32 de victorii şi cele două titluri de campion mondial cu Renault în 2005 şi 2006 vor fi evidenţiate în mod special.

Fernando Alonso trece printr-un sezon dificil după cele opt podiumuri din 2023. Spaniolul speră că viitorul va fi mai optimist pentru Aston Martin, care are ambiţii mari pentru anii următori, transmite Agerpres.

