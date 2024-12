Fernando Alonso dezvăluie întâlnirile secrete pe care le-a avut cu RedBull în trecut

Fernando Alonso a trecut de-a lungul carierei pe la echipe cu tradiție din Formula 1, iar recent pilotul în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că a fost aproape de a semna cu RedBull, echipă cu care a avut întâlniri secrete.

Alonso a cucerit două titluri de campion mondial al Formulei 1 cu Renault în sezoanele 2005 și 2006.

Au urmat pentru ibericul născut la Oviedo treceri pe la McLaren și Ferrari.

Recent, pilotul iberic a mărturisit că a purtat două discuții secrete cu RedBull pentru a ajunge la echipa austriacă.

Alonso povestește cum în 2008 s-a întâlnit în secret pe aeroportul Heathrow cu Adrian Newey și Christian Horner, doi dintre artizanii succeselor importante reușite de RedBull în ultimul deceniu în Formula 1.

„M-am întâlnit cu Adrian (n.r. Newey și Christian (n.r. Horner) în aeroportul Heathrow. În 2008 am fost cel mai aproape de RedBull.

Îmi amintesc perfect: eram într-o parcare, stând pe scaunele din spate, și discutam în noapte despre această posibilitate”, povestește Fernando Alonso, conform f1technical.net.

Pilotul iberic spune că RedBull se afla la început de drum la acel moment și că nimeni nu putea anticipa rezultatele fantastice pe care echipa austriacă avea să le aibă în Formula 1.

„Este ușor de spus acum (n.r. de ales drumul RedBull), dar în 2008 echipa nu avea rezultate mari. Era doar o companie de băuturi energizante”, adaugă Fernando Alonso.

Spaniolul îl aduce în discuție și pe rivalul Lewis Hamilton, despre care admite că a avut inspirație și curaj să treacă de la McLaren la Mercedes, o echipă care la acel moment prindea cu greu podiumuri în Marele Circ.

„Când Lewis a trecut de la McLaren la Mercedes, în acel prim an, în 2013 au existat o mulțime de critici: De ce ai schimbat McLaren pentru un Mercedes care până atunci reușea doar unul sau două podiumuri?

Iar acum este de șapte ori campion mondial. Acum la fel și cu Ferrari. Nu știi ce va realiza Lewis anul viitor.

Dacă Ferrari se va mișca bine și va câștiga un campionat mondial, atunci va fi o mutare grozavă”, a conchis Fernando Alonso.

Fernando Alonso și-a făcut debutul în Formula 1 în sezonul 2001, alături de cei de la Minardi.

Echipele pentru care Alonso a concurat în Formula 1

2001 / Minardi

2002-2006 / Renault

2007 / McLaren

2008-2009 / Renault

2010-2014 / Ferrari

2015-2017 / McLaren

2021 / Alpine

2023-prezent / Aston Martin.

