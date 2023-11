Fenomenul pensionarilor care trăiesc pe mare: ”Să te culci în Veneția și să te trezești în Croația este grozav”

Tot mai mulți pensionari americani preferă să-și vândă proprietățile și să se mute pe vase de croazieră, unde dispun de servicii și personal pe care nu l-ar avea acasă și, în plus, văd lumea. Cei mai înstăriți își pot cumpăra apartamente pe vasele de croazieră, în timp ce-și păstrează și o casă pe continent, ca să petreacă timp cu cei dragi.

Când Jeff Farschman, în vârstă de 72 de ani, s-a pensionat pentru prima dată din funcția de vicepreședinte al Lockheed Martin Services în 2004, plănuia să-și petreacă iernile departe de zăpadă, bucurându-se de temperaturile calde din Caraibe. Dar totul s-a schimbat atunci când uraganul Ivan a făcut ravagii în Grand Cayman, insula sa preferată, în luna septembrie a aceluiași an, așa că a făcut ceea ce avea să devină o schimbare de drum în viață. Întrucât își rezervase deja un bilet pentru o croazieră de o săptămână în Bermuda, Farschman a decis să își extindă călătoriile pentru a include șase croaziere consecutive (patru în Bermuda și două în Caraibe), culminând cu o călătorie de 47 de zile. Această călătorie extinsă a devenit impulsul pentru modul în care își petrece bătrânețea: trăind șapte-opt luni pe an la bordul navelor de croazieră ale Holland America Line.

Se pare că Farschman este doar un exemplu a ceea ce devine un fenomen, pensionari din lumea occidentală care își petrec o mare parte din timp trăind pe mare. Există o mulțime de modalități de a face acest lucru posibil, de la combinarea unor itinerarii de sine stătătoare până la achiziționarea unei unități pe o navă de croazieră rezidențială. „Oamenii întreabă: „Nu vă plictisiți pe mare?””, spune Janice Yetke, 77 de ani, un agent de turism (semi)pensionar care trăiește patru luni pe an la bordul unei nave. „Eu spun: „Glumiți? Lăsați-mă să vă arăt un program zilnic. Sunt atât de multe de făcut dacă vrei să le faci”, a declarat pentru revista CN Traveler.

Yetke și soțul ei, Richard, în vârstă de 80 de ani, au descoperit că Grand World Voyage de la Holland America Line – o croazieră anuală care face înconjurul globului timp de 128 de zile – este modalitatea perfectă de a scăpa de iernile aspre din Chicago și de a vedea lumea. „Aveți o cameră pe vas, iar aceea este casa dumneavoastră”, spune Yetke.

„Personalul te hrănește, îți oferă divertisment și îți curăță camera de două ori pe zi. Toate acestea răspund nevoilor noastre în această etapă a vieții și, bineînțeles, ne facem prieteni – pentru că aceiași oameni se întorc an de an.” Soții Yetke au făcut deja de 12 ori Grand World Voyage de la Holland America Line și au rezervat provizoriu un loc pentru călătoria din 2023, la bordul vasului MS Zuiderdam al companiei Holland America, cu 1.917 pasageri. Un mare argument de vânzare pentru Yetke pe croazierele mondiale ale companiei: De obicei, acestea pleacă dus-întors din Fort Lauderdale, Florida. „Nu vreau să zbor jumătate din lume pentru a mă urca pe un vas de croazieră”, spune ea. „În Florida este ușor.”

Deși Tony de Leede, 69 de ani, CEO al companiei de wellness din Sydney, ar putea să se retragă, nu este încă pregătit. În schimb, de Leede a găsit o modalitate de a-și conduce diversele afaceri în timp ce își trăiește o parte din viață pe mare. Timp de opt ani, de Leede a deținut apartamente la bordul The World, o navă de croazieră privată cu 165 de reședințe care a fost lansată în 2002. În această perioadă, a petrecut între trei și cinci luni la bordul navei anual. „Conceptul de a combina un mediu plăcut din care să lucrezi și apoi să te culci în Veneția și să te trezești în Croația”, spune de Leede, „este grozav.”

De fapt, una dintre cele mai frumoase amintiri ale lui de Leede vine din perioada petrecută la bordul The World, când se afla în plin proces de echilibrare între viața profesională și cea maritimă. „Vorbeam la telefon cu una dintre companiile mele din Australia”, spune de Leede, „iar căpitanul a venit prin interfon și i-a invitat pe toți să vină să înoate în Cercul Arctic”. De Leede și-a încheiat apelul și, câteva minute mai târziu, sărea în apele înghețate ale mării. „Acum pot spune că am înotat în Cercul Arctic”, spune el. „Nu sunt prea mulți oameni care pot spune asta!”.

De Leede a cumpărat recent un spațiu cu două dormitoare la bordul MV Narrative al Storylines, o navă rezidențială mai mare care urmează să fie lansată în 2024, cu 547 de apartamente complet mobilate, cu unul până la patru dormitoare (majoritatea cu balcon) și 20 de opțiuni de luat masa, inclusiv o tavernă grecească și un bar de stridii. Nava este, de asemenea, dotată cu facilități de fitness și de wellness 24 de ore din 24, o piscină de tură, un spațiu de co-working dedicat și o sală de bowling la bord. Dar există o schimbare reală, potrivit lui de Leede: „Este prima navă rezidențială care permite accesul animalelor de companie la bord”.

Cât costă să trăiești pe mare

Viața la bordul unei nave de croazieră nu este ieftină. De exemplu, reședințele complet mobilate de la bordul MV Narrative costă între un milion și 8 milioane de dolari, iar la bordul navei există un număr limitat de contracte de închiriere pe 12 și 24 de ani, care încep de la 400.000 de dolari. În plus, există taxele lunare de tip asociație de proprietari, care variază în funcție de mărimea unei reședințe și acoperă totul, de la combustibilul de pe navă până la menaj, precum și toate alimentele și băuturile standard. În esență, este o taxă similară cu tipul de pachete pe care le plătești adesea în avans pe un vas de croazieră obișnuit.

În cazul lui Farschman, costurile sale depind de tipurile de croaziere pe care le face în acel an (de exemplu, dacă este vorba de o Grand Voyage sau de croaziere consecutive în Caraibe), dacă decide să rezerve excursii independente în anumite porturi și dacă plătește pentru o cabină interioară fără ferestre sau dacă se răsfață cu o cameră cu balcon pe malul apei. „Există atât de multe variabile”, spune el, „dar probabil că am o medie de 200-300 de dolari pe zi, cu taxe incluse, pentru Grand Voyages și, să zicem, 150-200 de dolari pe zi pentru croaziere mai tradiționale.” La fel ca majoritatea celorlalți navigatori de croazieră care și-au petrecut o bună parte din an pe mare, el păstrează o casă staționară pentru a fi aproape de prieteni și familie.

Prin rezervarea unor călătorii mai lungi, mai degrabă decât prin cumpărarea de reședințe în întregime, croazierele mondiale permit în continuare pasagerilor precum cei din familia Yetke să se acomodeze, să-și facă prieteni și să călătorească pe glob.

„Croazierele mai lungi oferă, de asemenea, mai mult timp călătorilor pentru a încetini și a se cufunda într-o destinație”, spune Carol Cabezas, președinte al companiei de croaziere de lux Azamara. De fapt, Azamara va lansa prima sa călătorie mondială de cinci luni în 2024: o călătorie de 155 de zile în jurul globului, care va include destinații emblematice precum Taj Mahal din India și Marele Zid Chinezesc.

Multe croaziere mondiale sunt, de asemenea, împărțite în segmente mai mici, astfel încât prietenii sau membrii familiei să se poată alătura pentru o porțiune dedicată, cum ar fi o croazieră pe Canalul Panama sau un tur al Pacificului de Sud. Dar pentru pasionații de croaziere, precum de Leede și Farshman, itinerariul unei nave este adesea secundar – ei pur și simplu iubesc viața pe apă.

Până în prezent, Farschman a navigat în 165 de croaziere, ceea ce înseamnă peste 3500 de zile pe mare, cea mai mare parte a fost pe Holland America Line. Dimensiunea mare a navelor companiei, mâncarea minunată și serviciile excelente sunt cele care îl fac să revină, ca să nu mai vorbim de camaraderie. El călătorește chiar și în mod constant cu două surori pe care le-a cunoscut la bordul unei călătorii Grand World Voyage în 2014.

„Familia mea este, în general, de acord cu stilul meu de viață la bord”, spune el. „Aceasta face ca timpul pe care îl petrecem împreună să fie și mai special. În ceea ce privește prietenii mei, majoritatea dintre ei se află la bordul acestor nave.”