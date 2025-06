FC Barcelona a anunțat primul transfer din această vară

FC Barcelona a efectuat miercuri primul transfer din vara acestui an, campioana Spaniei la fotbal anunțând aducerea portarului Joan Garcia (24 de ani) de la rivala locală Espanyol.

Pentru a obține semnătura lui Garcia, Barcelona a fost nevoită să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Portarul a semnat un contract valabil pentru următoarele șase sezoane.

Garcia va avea concurență mare la clubul blau-grana: Wojciech Szczesny, Marc Andre Ter Stegen și Inaki Pena. Presa spaniolă se așteaptă ca ultimul (n.r. Pena) să fie cedat în perioada de transferuri din această vară.

Presa iberică scrie miercuri în edițiile online că gruparea catalană lucrează intens pentru a-l aduce pe Camp Nou pe Nico Williams, vedeta celor de la Athletic Bilbao.

Atacantul în vârstă de 22 de ani reprezintă principala țintă a semifinalistei din Champions League.

În sezonul recent încheiat, FC Barcelona a cucerit trei trofee: Supercupa Spaniei, Cupa Spaniei și titlul în LaLiga.

În turneul asiatic din următoarea perioadă, FC Barcelona va întâlni echipele Visel Kobe (27 iulie), FC Seoul (31 iulie) și Daegu (4 august).

🚨🔵🔴 OFFICIAL: Barcelona confirm Joan García as new signing for €25m, contract until June 2031. pic.twitter.com/McpmgvGIvY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025