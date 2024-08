Fanii lui Taylor Swift se reunesc în Viena după anularea concertelor din cauza unui complot terorist / Lacrimi, îmbrățișări și cântece spontane

Fanii cântăreței Taylor Swift s-au strâns în cadrul unor adunări emoționante în Viena, după ce concertele de trei nopți ale cântăreței în oraș au fost anulate în urma unui complot terorist dejucat, transmite The Guardian.

Mulți fani și-au schimbat brățările cu mărgele pe care erau scrise versurile melodiilor preferate ale cântăreței Swift, le-au agățat de copacii din parcurile capitalei austriece și s-au alăturat cântecelor spontane de pe stradă pe melodii din albumele sale. Într-un oraș mai cunoscut pentru muzica clasică decât pentru idolii pop, unii vienezi au privit cu uimire, în timp ce alții au oferit gratuit mâncare și băutură vizitatorilor.

Aproximativ 50.000 de fani urmau să asiste joi seară la concertul lui Swift de pe stadionul Ernst Happel, în timp ce alți 20.000 de oameni care nu aveau bilete erau așteptați să se bucure de atmosfera de afară. Printre aceștia s-a aflat și Jasmine, 35 de ani, din Norwich, care a descris atmosfera ca fiind „foarte sănătoasă” și „dulce”.

„Am aflat abia în secunda în care am aterizat”, a spus ea dintr-o cafenea vegană unde s-a întâlnit cu fani scoțieni, americani și italieni, pe unii dintre care îi cunoscuse anterior doar pe rețelele de socializare.

„Am ajuns la hotel. Oamenii erau devastați. A fost o oră de tristețe și sentiment de descurajare. Dar apoi sentimentul de:’Oricum suntem aici, vom fi mai în siguranță decât am fi fost altfel. Am putea la fel de bine să rămânem și să ieșim cu prietenii internaționali”, a adăugat ea.

Unii fani au fost atrași de Cornelius Gasse, în districtul 6, pentru a găsi alinare. Numit după un pictor vienez din secolul al XIX-lea și nepotul său compozitor, drumul era acum un loc de desfășurare folosit în mod creativ pentru a transforma consecințele concertului într-o sărbătoare la scară largă.

Swift a avut un hit în 2019 cu piesa Cornelia Street, care sună asemănător, despre o adresă din New York unde a locuit cândva. Stând pe trotuar, fanii s-au îmbrățișat, unii vărsând lacrimi, și au cântat versurile: „And baby, I get mystified by how this city screams your name/ I’m so terrified of if you ever walk away/I’d never walk Cornelia Street again.”