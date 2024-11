FAN Courier introduce autovehiculele electrice în transportul pe rute scurte: ”Modelul Mercedes eSprinter e ideal” / Iar energia va veni din panouri solare: Încărcarea se face exclusiv la sediile FAN Courier”

FAN Courier va miza pe autovehicule electrice pe rutele scurte, și va folosi modelul Mercedes eSprinter. Iar energia care va fi consumată de aceste autovehicule va proveni din panouri solare ce vor fi montate în sediile companiei, anunță directorul de logistică al FAN Curier, Adrian Țigănașu, într-un interviu acordat G4Media.

Povestea FAN Courier a început cu o mașină Dacia 1310 care purta numele ”Furia Verde”, iar acum compania depășește 5.500 de vehicule, iar planurile de viitor sunt conectate cu ”energia verde”.

Care sunt principalele realizări ale firmei dumneavoastră în ultimul an?

În acest an, am investit în deschiderea de noi sedii internaționale, la Salonic și la Sofia, și am dotat HUB-ul de la Arad cu o bandă de sortare colete ultramodernă, care să accelereze procesele de sortare a expedierilor venite din afara României. În prezent, suntem prezenți pe piețele din Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia și Italia.

Pe plan intern, am extins HUB-ul de la Ștefănești, urmează să deschidem un nou sediu la Constanța și am dotat HUB-ul din Iași cu o bandă automata de sortare. De asemenea, am continuat unul dintre cele mai ambițioase proiecte la FAN Courier din ultimii ani și anume extinderea rețelei de lockere.

Cum vedeți anul 2025 din perspectiva business-ului dumneavoastră? Care sunt obiectivele pentru anul 2025?

În 2025, FAN Courier are în plan de dezvoltarea business-ului și investiții care vizează consolidarea și dezvoltarea fluxurilor logistice.

Care sunt principalele avantaje competitive ale firmei dumneavoastră?

Am pornit la drum, în urmă cu mai bine de un sfert de secol, având în minte un deziderat principal: satisfacția clienților prin trasarea unor standarde de calitate și de eficiență care să vină în întâmpinarea nevoilor și exigențelor lor. Am fost pionieri și contributori semnificativi la dezvoltarea pieței locale de curierat, ne-am adaptat rapid la toate etapele ei de dezvoltare și, adesea, am venit în întâmpinarea clienților cu produse și soluții noi, inovatoare, eficiente. Investițiile constante în automatizarea HUB-urilor, prin achiziționarea unor benzi de sortare de ultimă generație, precum și acoperirea națională cu flotă proprie, au făcut ca serviciile nostre să fie îmbunătățite constant și să întâmpine orice nevoie a clienților noștri.

4. Cum vă gândiți să vă păstrați poziția de top în industria în care activați?

Continuând să facem ceea ce am făcut bine și până acum, adică punând în practică o strategie de business bazată pe dezvoltare și investiții. Fiind autentici și cu o echipă unită, fiind atenți la nevoile pieței, dar și la tendințele din piețele internaționale. Oferind încredere clienților și soluții viabile. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o ca antreprenori a fost aceea că nu poți să faci performanță fără investiții. De aceea, în fiecare an, un capitol important din strategia noastră sunt investițiile, care generează o varietate de servicii care pot satisface orice nevoie, atât pe partea de logistică și curierat, cât și pe partea de rapiditate, flexibilitate și servicii alternative de livrare. Căutăm în permanență soluții inovatoare de optimizare a serviciilor noastre și nu facem niciodată rabat de la standardele care ne-au impus în piață.

De ce ați ales eSprinter/Sprinter ca partener al business-ului dumneavoastră?

Pentru o companie de curierat, mașinile sunt extrem de importante. Parcurg sute de mii de kilometri și, din acest motiv, calitatea lor trebuie să fie de top. În Mercedes-Benz, am găsit partenerul de care avem nevoie pentru a oferi echipei noastre, dar și clienților, servicii la cele mai înalte standarde de calitate. Am ales modelul eSprinter/Sprinter datorită fiabilității, a disponibilității vehiculelor la dealer și, nu în ultimul rând, datorită rețelei de service, mereu la dispoziția noastră.

Ce beneficii a adus eSprinter/Sprinter (autovehicul 100% electric / sau termic in funcție de caz) pentru business-ul dumneavoastră?

Fiind o companie de curierat, care are permanent mii de mașini în trafic, FAN Courier este preocupată constant de reducerea emisiilor de carbon și limitarea schimbărilor climatice, de aceea una dintre direcțiile din strategia noastră de business este și aceea de înlocuire a cât mai multor mașini cu motoare tradiționale, cu mașini electrice. Modelul eSprinter este ideal pentru rutele scurte de distribuție. Este o mașină potrivită pentru livrarea în orașe, unde traficul este masiv, iar poluarea pe măsură. Cu o propulsie electrică eficientă, modelul eSprinter este un vehicul echilibrat și fiabil.

Cum a evoluat flota companiei în timp și ce a influențat această evoluție?

Povestea FAN Courier a început cu o mașină Dacia 1310 care purta numele ”Furia Verde”. Flota a crescut în primii ani la câteva zeci de autovehicule, apoi câteva sute. Creșterea parcului auto reflectă dezvoltarea companiei noastre. Astăzi, flota companiei depășește 5.500 de vehicule.

FAN Courier deservește astăzi aproximativ de 65.000 de clienți. Dacă în 1998 expediam 5-10 plicuri pe săptămâna, în prezent FAN Courier livrează aproximativ 400.000 de colete și plicuri pe zi.

Pentru optimizarea cheltuielilor, dar și pentru rapiditate, unul dintre obiectivele noastre a fost să ne desfășurăm activitatea cu flotă proprie.

Aveți în plan achiziții noi pentru flota companiei? Care sunt caracteristicile pe care le vizați pentru viitoare achiziții?

FAN Courier investește permanent în flotă, unul dintre obiectivele de business anuale fiind creșterea flotei și reînnoirea parcului auto. Principalele caracteristici pe care le căutăm la vehiculele pe care dorim să le achiziționăm sunt perioada de utilizare cât mai lungă, o capacitate de încărcare care îndeplinește cerințele business-ului nostru și, totodată, un preț în conformitate cu performanțele promise.

Încărcarea bateriei o faceți utilizând stațiile publice de încărcare, doar la sediu sau un mix între cele două?

Încărcarea vehiculelor electrice se face exclusiv la sediile FAN Courier, din rațiuni de operativitate. Mașinile pleacă în fiecare dimineață încărcate din parcul nostru auto.

Aveți sau pe viitor luați în considerare instalarea de panouri fotovoltaice la sediu pentru reducerea costului cu energia electrică?

În perioada 2021-2022, FAN Courier a investit 1,8 milioane euro într-o instalație de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 2398,43 kvA, respectiv 2090kW. Panourile au fost montate pe unul dintre depozitele din Ștefănești, iar energia produsă acoperă aproximativ 30% din consumul intern al sediului central. În continuare, avem în plan creșterea investițiilor în energie verde în București, dar și în Brașov și în alte orașe mari din România.