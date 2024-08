Fake news răspândit de Elon Musk: UK îi va deporta pe protestatarii de extremă dreapta în lagăre de detenție în Insulele Falkland

Miliardarul american Elon Musk a răspândit un fake news conform căruia premierul britanic Keir Starmer „intenționează să construiască de urgență lagăre de detenție în Insulele Falkland” destinate protestatarilor de extremă dreapta care au fost arestați în ultimele zile, în urma unor violente proteste care au avut loc în UK, informează Politico.

Musk a prezentat în acest sens un titlu fals, care părea a fi fost publicat de cotidianul britanic Telegraph. O simplă căutare pe Google a arătat că respectivul titlu nu a existat de fapt în realitate. De asemenea, publicația Telegraph a precizat că nu a publicat niciodată un articol cu un astfel de titlu.

Practic, Elon Musk a distribuit o imagine falsă publicată pe X/Twitter de către Ashlea Simon, copreședinte al partidului extremist britanic Britain First. Ulterior, Musk a șters respectiva postare. Într-o singură oră – cât a fost prezentă pe contul de X al lui Musk – postarea falsă a fost văzută de două milioane de utilizatori, până să fie ștearsă.

Just Elon Musk quote tweeting the co-leader of far-right party, Britain First, who is sharing a fake Telegraph headline

Seen by almost 1 million people in 15 minutes

Utterly dystopian pic.twitter.com/4W5ZOssbEY

— Josh Self (@Josh_Self_) August 8, 2024