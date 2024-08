Faimosul actor american John Malkovich revine la Timișoara. Va urca pe scena Teatrului Național cu un spectacol nou, „Infamous Ramirez Hoffman”

John Malkovich, cucerit de experiența anului 2023, când a avut trei reprezentații cu casă închisă la Teatrul Național din Timișoara, revine în orașul de pe Bega. În luna noiembrie, Malkovich aduce pe scena TNTm un spectacol nou, “Infamous Ramirez Hoffman”, după un scenario bazat pe capitolul final al cărții “Literatura nazistă în Americi” a binecunoscutului scriitor Roberto Bolano.

“Importanța acestui eveniment extraordinar este dublată de deschiderea mediului de afaceri în a investi în actul teatral electiv, astfel încât prezentarea spectacolului la Teatrul Național din Timișoara va fi asigurată din punct de vedere financiar de Linde Gaz, sponsor principal al TNTm”, au anunțat cei de la Teatrul Național din Timișoara.

În 2023, John Malkovich a jucat pe scena Naționalului din Timișoara în spectacolului “Comedia Infernală”.

Secondat de celebra orchestră a Academiei din Viena și de sopranele Susanne Langbein și Chen Reiss, John Malkovich a construit cu fabuloasa lui prezență și cu uriașul său talent autobiografia fictivă a criminalului în serie Jack Unterweger, cel care, în anii ’90, a provocat o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia.

Malkovich a apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în filmele “Places, Heart” și “In the Line of Fire” a fost nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur. De asemenea, rolurile sale în filmele “Empire of the Sun”, “The Killing Fields”, “Dangerous Liaisons”, “Con Air” și “Changeling” au fost foarte apreciate de către critica de specialitate.

Premierele stagiunii 2024 – 2025

Teatrul Național din Timișoara aduce în stagiunea 2024-2025 mai multe premiere. Prima este “De Bergerac. Fantasme din Cyrano” de Michele Santeramo, spectacol semnat de cunoscutul regizor italian Roberto Bacci, fondator al Teatrului ERA – parte a Teatrului Național al Toscanei.

Premiera spectacolului este programată în 6 octombrie 2024.

Cel de-al doilea proiect de toamnă al Naționalului este “Petrecerea de nuntă”, scenariu de Marie-Louise Bischofberger și Dominic Gould după prozele lui Guy de Maupassant. Premiera spectacolului va avea loc în 10 noiembrie 2024.

În sfârșit, în luna decembrie, Teatrul Național din Timișoara scoate la rampă spectacolul “Absurdinia”, al regizorului Gavriil Pinte, după un scenariu pe texte din I.L. Caragiale, Urmuz, Tudor Arghezi și Matei Vișniec.

Tot în luna decembrie, Teatrul Național va organiza o nouă ediție a festivalului de teatru FEST-FDR.