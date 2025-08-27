G4Media.ro
Factual.ro: Care e vârsta de pensionare a magistraților în UE? Între 65 și 70 de ani. România face excepție cu pensionare la 47 de ani

Vârsta de pensionare a magistraților în cadrul Uniunii Europene variază de la 65 de ani, în majoritatea statelor, până la 70 de ani în câteva țări. Doar România face excepție, cu pensionaerea la 47 de ani pentru magistrați, potrivit unei analize Factual.ro.

Factual.ro a verificat dacă afirmația premierului Ilie Bolojan – „Pot să spun că vârsta de pensionare este cea de 65 de ani în aproape toate țările Uniunii Europene” – este adevărată.

În România, condițiile pentru pensionarea magistraților se găsesc în legea 303/2022. Aceștia se pot pensiona, după 25 de ani de activitate adunați în funcții de judecător, procuror sau magistrat asistent.

Legea 282/2023 a introdus, pentru pensionarea magistraților, și cerința vârstei de 60 de ani, pe lângă cei 25 de ani de experiență. În cadrul aceleiași legi se face totuși și o derogare.

De fapt, începând din 2024, magistrații se pot pensiona după 25 de ani de activitate și împlinirea vârstei de 47 de ani și 4 luni. Această vârstă ar urma să crească anual cu câte 4 luni, până se ajunge la pragul dorit, de 60 de ani. În ritmul actual, un magistrat s-ar pensiona la 60 de ani doar în anul 2062, scrie Factual.ro.

