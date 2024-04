Faceți cunoștință cu Sarah, noul chatbot virtual al OMS / Are rolul de a promova sănătatea ca un drept pentru toți / ”Viitorul sănătății este digital”

Înaintea Zilei Mondiale a Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) lansează un asistent digital cu inteligență artificială generativă. Se pot pune întrebări despre sănătate, interacționând în opt limbi diferite, relatează Corriere della Sera.

În acest an, Ziua Mondială a Sănătății va fi axată pe tema „Sănătatea mea, dreptul meu”, iar OMS a anunțat lansarea lui Sarah (acronim pentru Smart AI Resource Assistant for Health), un prototip de chatbot care are o „misiune” specifică: Să promoveze sănătatea digitală cu un răspuns empatic îmbunătățit, alimentat de Inteligența Artificială (AI) generativă.

Sarah este un asistent virtual de resurse de sănătate inteligente care reprezintă o evoluție a avatarurilor de informații despre sănătate bazate pe inteligență artificială, folosind noi modele de limbaj și tehnologii de ultimă oră.

Prima versiune a fost Florence, un chatbot pe care OMS l-a implementat în timpul pandemiei Covid-19 pentru a disemina mesaje urgente despre virus, vaccinuri, consumul de tutun, alimentație sănătoasă și activitate fizică.

Sarah poate implica persoanele care o folosesc, 24 de ore din 24, în 8 limbi (arabă, chineză, franceză, hindi, engleză, rusă, spaniolă și portugheză), pe diferite subiecte legate de sănătate, pe orice dispozitiv.

OMS a produs Sarah Educating pentru a oferi informații despre subiecte cheie din domeniul sănătății, inclusiv despre obiceiuri sănătoase și sănătate mintală, pentru a ajuta oamenii să-și optimizeze sănătatea și bunăstarea. Scopul este de a oferi un instrument suplimentar pentru ca oamenii să își realizeze drepturile în materie de sănătate, oriunde s-ar afla.

Sarah are capacitatea de a sprijini oamenii în dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a factorilor de risc pentru unele dintre principalele cauze de deces din lume, inclusiv cancerul, bolile de inimă, bolile pulmonare și diabetul. Ea îi poate ajuta pe oameni să acceseze informații actualizate despre cum să renunțe la fumat, să fie activi, să aibă o dietă sănătoasă și să se relaxeze, printre altele.

„Viitorul sănătății este digital, iar ajutarea țărilor să valorifice puterea tehnologiilor digitale pentru sănătate este o prioritate pentru OMS”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Sarah ne oferă o perspectivă asupra modului în care inteligența artificială ar putea fi utilizată în viitor pentru a îmbunătăți accesul la informațiile despre sănătate într-un mod mai interactiv. Invit comunitatea de cercetare să ne ajute să continuăm să explorăm modul în care această tehnologie ar putea reduce inegalitățile și să ajute oamenii să aibă acces la informații actualizate și fiabile despre sănătate”, a completat el.

Sarah se bazează acum pe inteligența artificială generativă, mai degrabă decât pe un algoritm sau un scenariu prestabilit, ceea ce o ajută să ofere răspunsuri mai precise în timp real, să se angajeze în conversații dinamice și personalizate la scară largă, care reflectă cu mai multă acuratețe interacțiunile umane și să ofere răspunsuri nuanțate și empatice utilizatorilor într-un mediu lipsit de judecăți. Tehnologia este susținută de inteligența artificială biologică a Soul Machines.

Proiectul Sarah vizează învățarea continuă și dezvoltarea unui prototip care poate inspira informații fiabile, responsabile și accesibile. OMS continuă să utilizeze numeroase instrumente și canale digitale pentru a disemina și amplifica informațiile despre sănătate, inclusiv social media, chatbots, canale și mesaje text.