F1: Dominație McLaren, plus surpriza Hadjar în antrenamentele 2 de la Suzuka

Oscar Piastri a stabilit cel mai bun timp în cadrul antrenamentelor cu numărul doi disputate vineri pe circuitul de la Suzuka, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. McLaren a dominat sesiunea, în timp ce marea surpriză a fost locul trei ocupat de Isack Hadjar de la Racing Bulls.

We’ll be back out on track tomorrow! 😎 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/i5EninIp3n

The top 3️⃣ after a disrupted FP2 at Suzuka 👇

Piastri a oprit cronometrul la 1:28.114, iar coechipierul Norris a fost mai lent doar cu +0.049 secunde.

Isack Hadjar este marea surpriză a sesiunii, pilotul Racing Bulls ocupând locul trei, chiar în fața lui Lewis Hamilton. Multiplul campion mondial a fost cu +0.430 secunde mai lent decât Piastri.

Au urmat în clasamentul sesiunii Liam Lawson (Racing Bulls), George Russell (Mercedes) și Charles Leclerc (Ferrari).

Max Verstappen a avut doar al optulea timp al antrenamentelor libere.

Interesant este faptul că ambele monoposturi Racing Bulls au fost mai rapide decât Max Verstappen vineri dimineața.

Sesiunea de antrenamente a fost întreruptă în două rânduri (au fost steaguri roșii) după accidentele suferite de Jack Doohan și Fernando Alonso.

McLaren sets the pace with a 1-2 in FP2, with Isack Hadjar in P3 👀

Here’s the full classification from an eventful second practice… ⏱️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k2TpCU8ks0

— Formula 1 (@F1) April 4, 2025