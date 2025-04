Lando Norris (McLaren), cel mai rapid în primele antrenamente libere de la MP al Japoniei de F1

Lando Norris (McLaren) a reușit cel mai bun timp în antrenamentele cu numărul unu de la Suzuka, contând pentru Marele Premiu al Japoniei de Formula 1.

Pilotul britanic a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Charles Leclerc (Ferrari).

Lando a efectuat un total de 24 de tururi, iar timpul de referință a fost de 1 min 28 sec 549/1000.

El l-a devansat cu 163/1000 pe compatriotul său George Russell (Mercedes) și cu 416/1000 pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Lewis Hamilton a bifat al patrulea timp, iar Max Verstappen al cincilea.

Yuki Tsunoda, debutant la RedBull, a avut al șaselea timp al sesiunii de antrenamente de pe circuitul de la Suzuka.

Surpriza neplăcută a primei sesiuni a fost furnizată de Oscar Piastri: pilotul McLaren a avut doar al 15-lea timp. Piastri a câștigat Marele Premiu al Chinei în urmă cu două săptămâni.

Lando Norris sets the fastest time in FP1 👏

The full classification from first practice 👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/RH1ud0qNxP

— Formula 1 (@F1) April 4, 2025