VIDEO Jack Doohan a distrus monopostul Alpine în antrenamentele de la Suzuka

Jack Doohan a avut parte de un accident pe durata antrenamentelor cu numărul doi contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei. Pilotul australian a distrus monopostul Alpine și a precizat că este „bine” după incidentul de vineri dimineață.

În virajul 1, Doohan a scăpat de sub control monopostul Alpine și s-a lovit violent de zidul de cauciucuri de protecție.

Jack se afla la cel de-al patrulea tur din cadrul sesiunii de antrenamente atunci când a avut loc accidentul.

„Sunt bine, da”, a precizat Jack imediat după impact.

„Wow! Mare, mare accident!”, a spus uimit Isack Hadjar, pilot care se afla în momentul respectiv în spatele lui Doohan.

„Jack este bine, în curs de evaluare medicală standard”, a confirmat echipa Alpine pentru PlanetF1.com.

„Vântul s-a întețit, o adevărată coadă de vânt care împinge mașinile spre virajul 1, direct în spate”, comentat Ted Kravitz, comentator al Sky F1.

