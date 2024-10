Explozii în sudul Beirutului după ce armata Israeliană a emis ordine de evacuare /Un lider al aripii armate a Hamas şi membri ai familiei, ucişi într-un atac vizând o tabără de refugiaţi

O serie de explozii puternice s-au auzit în sudul capitalei libaneze Beirut la primele ore ale zilei de sâmbătă, în urma atacurilor aeriene israeliene, relatează The Guardian. De asemenea, un lider al aripii armate ba Hamas a fost ucis, transmite News.ro.

Armata israeliană a emis anterior ordine de evacuare pentru părţi din suburbiile de sud ale capitalei Libanului. Prima alertă a avertizat locuitorii dintr-o clădire din cartierul Burj al-Barajneh, iar a doua într-o clădire din cartierul Choueifat. A treia alertă a menţionat clădiri din Haret Hreik, precum şi Burj al-Barajneh.

Imaginile distribuite de agenţiile de presă arată fum care se ridică peste Dahieh, aproape de aeroport.



New series of airstrikes on Beirut’s southern suburbs (Dahieh) just began

I heard 3 explosions so far

A thick cloud of smoke right now rising from a location that was hit pic.twitter.com/XYYFNAvwt1

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) October 5, 2024

Saeed Atallah , un lider al aripii armate a Hamas, brigăzile al-Qassam, a fost ucis împreună cu trei membri ai familiei într-un atac israelian asupra unei tabere de refugiaţi palestinieni din oraşul Tripoli , din nordul Libanului, a informat sâmbătă presa afiliată Hamas.