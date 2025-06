EXPLICATIV Ce sunt protestele din Los Angeles împotriva ICE / Cum a ajuns orașul ”sanctuar pentru imigranți” / Argumente pro și contra politicii de tip sanctuar / De ce protestatarii agită steagul mexican

Protestele legate de ICE (Immigration and Customs Enforcement – agenția pentru imigrație și control din SUA) din Los Angeles fac valuri în aceste zile din cauza unor raiduri ample asupra imigranților, urmate de reacții puternice în comunități. ICE a intensificat operațiunile împotriva imigrației ilegale, vizând populații locale vulnerabile, ceea ce a alarmat comunitățile de imigranți. Fricțiunile vin în contextul politic general al lui Trump, care a promis intensificarea deportărilor și securizarea frontierei .

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Multiple Waymo autonomous vehicles have been set on fire in downtown Los Angeles.

Seems like the gitators reportedly called the Waymo autonomous vehicles to a protest location in Los Angeles, then vandalized and set them ablaze. pic.twitter.com/ryHqjn7FyV

— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) June 9, 2025