EXPLICAȚIE Cum au apărut suspiciunile față de înotătorii chinezi de la Jocurile Olimpice Paris: cele două scandaluri de doping ascunse de Agenția Mondială Anti-Doping WADA

Tot mai multe voci din lumea sportului și din presă reacționează dur față de performanțele înotătorilor chinezi de la Jocurile Olimpice Paris. Titlurile Chinei sunt puse la îndoială din cauza a două scandaluri recente de doping ascunse de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), dar scoase la iveală de investigații jurnalistice ale New York Times (SUA) și ARD (Germania).

Primele semne de întrebare legate de sistemul chinez de pregătire a înotătorilor au apărut miercurea trecută, după ce Pan Zhanle a spulberat recordul mondial la 100 metri liber masculin în finala Jocurilor Olimpice de la Paris. Pan Zhanle i-a întrecut atunci pe australianul Kyle Chalmers și românul David Popovici cu o lungime de corp – o diferență nemaintâlnită de zeci de ani într-o cursă de mare viteză.

„Am studiat acest sport, am studiat viteza”, a declarat fostul olimpic australian Brett Hawke, potrivit Fox Sports Australia. „Nu câștigi cursa de 100 m liber cu o lungime de corp, pur și simplu nu poți. Nu este omenește posibil să învingi la o distanță de o lungime de corp”.

Duminică, un nou scandal: echipa chineză a câștigat proba de ștafetă 4×100 m mixt cu o nouă performanță neverosimilă a lui Pan Zhanle. Înotătorul britanic Adam Peaty, clasat pe locul 4 alături de echipa sa, a anunțat că „s-ar putea să fie nevoit să se îndepărteze de sport” deoarece nu crede în integritatea sportivă a chinezilor.

Motivul? Doi componenţi ai ştafetei chineze care a câştigat aurul, Qin Haiyang şi Sun Jiajun, s-au numărat printre cei 11 înotători cărora li s-a permis să concureze la aceste Jocuri, chiar şi după ce s-a dovedit că fuseseră depistaţi pozitiv la teste anterioare cu urme de medicamente interzise şi folosite pentru îmbunătăţirea performanţei. Testele pozitive au fost puse pe seama contaminării alimentelor.

Ce s-a întâmplat cu sportivii chinezi?

La începutul acestui an, New York Times și ARD au dezvăluit că 23 de înotători chinezi au fost testați pozitiv pentru o substanță interzisă de îmbunătățire a performanței, trimetazidina, la o tabără de antrenament la începutul anului 2021.

Probele de urină ale celor 23 de înotători au prezentat urme de trimetazidină, sau TMZ, un medicament pe bază de prescripție medicală pentru inimă, interzis ca medicament pentru îmbunătățirea performanțelor, deoarece poate crește rezistența sportivilor de elită. Aceștia au fost autorizați să concureze deoarece WADA a părut să accepte afirmația agenției antidoping chineze conform căreia mici urme de TMZ au fost găsite în bucătăria unui hotel unde înotătorii au fost cazați în timpul unei competiții naționale de înot. Autoritățile chineze au declarat că înotătorii au ingerat din greșeală TMZ din mâncarea hotelului.

Mai mulți experți independenți au pus sub semnul întrebării această versiune, indicând domenii care necesită investigații suplimentare. Cum au ajuns urme ale medicamentului interzis – care este prescris sub formă de pastilă solidă și nu sub formă de pulbere sau lichid – în bucătăria unui hotel? Contaminarea bucătăriei a fost reținută? Din păcate, WADA nu a cerut niciodată autorităților chineze răspunsuri la aceste întrebări elementare și a îngropat întregul episod.

Înotătorii au fost exonerați de Agenția Anti-Doping din China (CHINADA) ca fiind un caz de contaminare, iar Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a aprobat această decizie. Federația Internațională de Natație (World Aquatics) nu a făcut apel la decizie cu o lună înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar WADA și-a menținut hotărârea într-o revizuire independentă a cazului său. Pan nu a fost printre înotătorii testați pozitiv.

WADA a autorizat sportivii să concureze în ciuda testelor pozitive; câțiva dintre ei au câștigat medalii la Tokyo, inclusiv trei de aur. Unsprezece dintre cei 23 de sportivi care au fost testați pozitiv la acele Jocuri participă acum la Paris. Ar fi putut exista o pedeapsă pentru înotătorii chinezi în 2021 și după, dar WADA nu a dezvăluit testele pozitive atunci când acestea au avut loc, contrar procedurii standard.

Alți doi înotători chinezi au fost depistați pozitiv la un steroid interzis în octombrie 2022, dar acest lucru nu a fost dezvăluit de Agenția Mondială Anti-Doping. Ei au fost testați pozitiv în 2022 pentru un alt medicament interzis, metandienona steroid anabolizant, cunoscut și ca Dianabol sau D-Bol.

Ca și în cazul celor 23 de teste pozitive dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acestea nu au fost făcute publice de către WADA în momentul în care au avut loc. Agenția chineză antidoping i-a exonerat pe cei doi înotători după o scurtă suspendare provizorie și o anchetă internă, care a concluzionat – în mod neplauzibil – că a fost probabil un alt caz de contaminare alimentară accidentală, de data aceasta de la hamburgeri serviți la un McDonald’s din apropierea facilității de antrenament a echipei. WADA a acceptat această explicație.