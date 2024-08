Experți: Capturarea orașului Pokrovsk de către ruși ar fi “o catastrofă” pentru Ucraina. Este vina lui Zelenski?

Trupele ruse se află acum la mai puțin de 10 kilometri de Pokrovsk, un centru logistic ucrainean cheie din regiunea Donețk, iar capturarea sa ar declanșa o multitudine de probleme pentru guvernul de la Kiev, de la întreruperea liniilor de aprovizionare până la posibilitatea ca forțele lui Vladimir Putin să avanseze într-o zonă și mai mare a părții de est a țării. Este președintele Volodimir Zelenski responsabil pentru această “catastrofă operațională gravă,” așa cum cred unii observatori?

Un centru vital

Forțele ruse se apropie din ce în ce mai mult de Pokrovsk, un oraș important din punct de vedere strategic, aflat din regiunea Donețk din estul Ucrainei. În ultimele trei săptămâni, trupele Moscovei au capturat rapid peste două duzini de orașe și sate cu rezistență minimă, inclusiv Niu-York.

Avansul rușilor i-a determinat pe unii rezidenți să evacueze localitatea, de teama că orașul va cădea în următoarele săptămâni.

Potrivit Reuters, Pokrovsk este un nod rutier și feroviar major, un oraș care înainte de război avea 60.000 de locuitori. Zeci de mii de locuitori au rămas în oraș, în timp ce alte mii s-au evacuat deja.

Localitatea se află pe un drum cheie folosit de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi controlate de forțele guvernului de la Kiev, cum ar fi orașele Chasiv Yar și Kostiantynivka din regiunea Donețk.

O mină de cărbune – cel mai mare producător de cărbune cocsificabil al Ucrainei, care este folosit în industria siderurgică și a fost vital pentru economia sa de dinainte de război -, se află la doar 20 de minute de mers cu mașina spre vest.

Din 2014, când Ucraina a pierdut controlul asupra capitalei regionale – orașul Donețk -, Pokrovsk a găzduit o importantă universitate tehnică, cea mai mare și mai veche din regiune.

Reporterii Reuters care au vizitat recent localitatea au relatat că steagurile ucrainene albastre și galbene continuă să fluture peste Pokrovsk, în timp ce unii rezidenți se refugiază spre vest pe calea ferată și rutieră, iar alții sunt reticenți să plece.

Ziariștii Reuters au văzut că multe clădiri aveau ferestrele acoperite cu scânduri, inclusiv Universitatea Națională Tehnică Donețk, ale cărei trepte au fost acoperite cu moloz după ce a fost lovită de rachete rusești la începutul acestui an.

Ferestrele multor clădiri din oraș sunt sparte, iar acoperișurile, balcoanele și fațadele imobilelor au fost grav deteriorate.

Vadim Filashkin, guvernatorul regional din Doneţk, a declarat miercuri că mai erau “38.000 de oameni și 1.900 de copii în oraș. Toți trebuie să evacueze în regiuni mai sigure ale Ucrainei.”

Băncile vor înceta să mai funcționeze la sfârșitul săptămânii și doar ATM-urile vor funcționa începând de luni, a adăugat oficialul.

Locuitorii orașului au declarat că curentul și apa au fost întrerupte de mult.

“Orașul nu este pustiu – există un flux constant de mișcare. Unii se evacuează, alții sosesc să ajute, iar rezidenții își reînnoiesc în mod constant proviziile. Orașul este tensionat, pregătindu-se pentru ofensiva rusă care se profilează,” a relatat și Maria Andeeva, expertă în domeniul securității.

Analiștii de la War Zone au scris și ei că, traversat de o linie feroviară importantă și amplasat în mijlocul a trei autostrăzi, cu alte drumuri care se ramifică în mai multe direcții, Pokrovsk este un bastion critic împotriva colapsului ucrainean pe scară largă în regiune.

Pokrovsk “a devenit un centru cheie de distribuție, sprijinind forțele ucrainene de-a lungul unei linii mari de front de la Vuhledar la nordul Donețkului și nu numai,” a scris Tatarigami, un observator militar, analist OSINT și GEOINT și fondator al Frontelligence Insight.

“În prezent, doar două locuri din Donbas îndeplinesc această funcție vitală – Pokrovsk și Kramatorsk. Semnificația orașului Pokrovsk se extinde dincolo de conexiunile sale feroviare – este, de asemenea, situat într-o intersecție rutieră cheie, jucând un rol similar în transportul și distribuția de provizii.”

În special, autostrada H20, care leagă Pokrovsk de Kostyantynivka, “a fost mult timp o țintă a rușilor. Întreruperea acesteia ar înrăutăți reaprovizionarea cu trupe în sectorul Bahmut-Horlivka. Pierderea potențială a orașului Pokrovsk reprezintă o amenințare operațională pentru logistica din regiune, de la Vuhledar la Horlivka.”

La puțin mai mult de 20 de kilometri est de granița cu regiunea Dnipro, capturarea localității Pokrovsk ar putea avea un efect de domino regional, a sugerat Tatarigami.

“Având în vedere reintrarea Rusiei în regiunea Harkov în mai 2024, există puține motive să credem că Putin se va opri la granițele Donețk și Lugansk”, a explicat el.

Ce vrea Putin

Moscova spune că a anexat Donețk, regiunea de est a Ucrainei, și consideră că preluarea controlului asupra Pokrovskului este o piatră importantă pentru încorporarea întregii regiuni în Rusia. (Pe lângă Donețk, Putin a anexat ilegal regiunile ucrainene Lugansk, Zaporijnia și Herson ca parte a teritoriului rus la câteva luni după lansarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Capturarea completă a acestora a devenit din acel moment o prioritate esențială pentru armata rusă. În iunie, liderul de la Kremlin a declarat că Kievul trebuie să-și retragă forțele din părțile acelor regiuni pe care le controlează, ca o condiție pentru demararea discuțiilor de pace, o cerere pe care Ucraina a respins-o).

Controlul orașului, pe care presa rusă îl numește “poarta către Donețk,” ar permite Moscovei să perturbe grav liniile de aprovizionare ucrainene de-a lungul frontului de est și să-și intensifice campania de capturare a orașului Chasiv Yar, care se află pe un teren mai înalt, oferind controlul potențial unei zone mai largi.

Restrângerea accesului armatei ucrainene la rețeaua de drumuri din vecinătate ar complica misiunea trupelor Kievului de a controla teritorii de fiecare parte a orașului Pokrovsk, ceea ce ar putea permite Rusiei să consolideze și să avanseze linia frontului.

Potrivit Euronews, care a citat experții de la Institute for the Study of War, nu este clar dacă armata rusă, care se află acum la mai puțin de 10 kilometri distanță, intenționează să avanseze direct spre centrul orașului, lucru care probabil ar provoca victime civile, sau dacă își propune să încercuiască orașul – așa cum a făcut în bătăliile sângeroase prin care a capturat orașele Bakhmut și Avdiivka.

Analiștii cred că, dacă Pokrovsk cade, înfrângerea ar pune în pericol apărarea Ucrainei și ar aduce Rusia mai aproape de scopul său declarat de a captura întreaga regiune Donețk.

Spre deosebire de Pokrovsk, unde forțele ucrainene au construit fortificații extinse, alte părți ale regiunii Donețk încă sub controlul Kievului sunt mai puțin protejate și ar putea fi semnificativ mai vulnerabile la atacul rusesc dacă orașul va cădea în mâinile trupelor lui Putin.

Căderea orașului Pokrovsk ar putea fi așadar “o gravă catastrofă operațională,” a remarcat un cunoscut observator militar ucrainean.

Cum se apără Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski, care a avertizat că situația din apropiere de Pokrovsk este “dificilă,” a declarat pe 26 august că Ucraina a decis să își “întărească și mai mult” forțele în sectorul Pokrovsk.

El a spus că sectorul se confruntă cu cel mai puternic val de atacuri rusești, dar a prezis că Rusia va trebui să sacrifice zeci de mii de trupe pentru a-și atinge obiectivele.

Zona din jurul orașului găzduiește diverse facilități industriale care probabil vor fi folosite de armata ucraineană pentru a-și consolida pozițiile și a apăra localitatea, deși Rusia este probabil să folosească bombe glisante devastatoare împotriva lor.

Între timp, forțele ucrainene încearcă să-și extindă controlul asupra teritoriului pe care l-au cucerit în regiunea Kursk, din vestul Rusiei, după ce au lansat o incursiune surpriză acolo pe 6 august. Unul dintre scopurile declarate ale acelei operațiuni a fost acela de a încerca să forțeze Rusia să-și devieze propriile forțe de la frontul de est pentru a reduce presiunea asupra unor locuri precum Pokrovsk.

Dar generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al Ucrainei, a declarat pe 27 august că Moscova a ghicit obiectivul Kievului și a continuat să își concentreze eforturile pe Pokrovsk, unde a spus că sunt concentrate cele mai capabile unități ale Rusiei.

“Bătăliile sunt extrem de dure,” a afirmat generalul ucrainean. “Inamicul aruncă în luptă tot ce poate să se miște și să avanseze, încercând să spargă apărarea trupelor noastre.”

Sîrski a mai spus că forțele ucrainene au fost angajate în consolidarea pozițiilor defensive din zonă.

Greșeala lui Zelenski?

În ciuda eforturilor majore ale forțelor ucrainene în zonă, unele surse ruse și ucrainene citate de WarZone au declarat că forțele Moscovei avansează cu puțină rezistență înspre Pokrovsk, lucru care a stârnit îngrijorări în Ucraina.

Novohrodovka, un oraș mic aflat la circa 10 kilometri de Pokrovsk, “a fost luat de 30 de ruși aproape fără luptă,” a susținut canalul rus Operation Z Telegram. Selidovo, la aproximativ 16 kilometri distanță, “este deja pe jumătate sub controlul Rusiei!”

Informația a fost confirmată și de alte surse.

De altfel, o imagine care circulă pe rețelele de socializare îi arată pe ruși ridicând steagul pe o clădire de acolo.

Mai multe canale Telegram ruse au sugerat că retragerea ucrainenilor din zonă a fost atât de rapidă încât este fie un truc, fie este motivată politic.

“Forțele armate ucrainene ademenesc armata rusă și ei înșiși pregătesc atacuri pe flancuri asupra comunicațiilor grupului care avansează,” a sugerat canalul Markov Logic Telegram. Pe de altă parte, președintele ucrainean Zelenski pregătește o altă ofensivă majoră în regiunile Kursk sau Bryansk sau Belgorod. Și a trimis acolo rezerve, pentru că este mai important din punct de vedere politic.”

Una dintre cele mai cunoscute voci din Ucraina, inovatorul de drone Serhii Sternenko, a criticat eforturile lui Zelenski de a apăra Pokrovsk.

“Apărarea în direcția Pokrovsk este atât de dezorganizată, încât rușii înșiși nu cred în progresele lor,” a scris el pe platforma X. “Din păcate, comandamentul superior încă primește rapoarte despre “situația sub control,” care este departe de a fi controlată.”

“Interacțiunea slabă între brigăzi și unitățile mai mici adiacente,” sunt printre cele mai mari probleme, a spus el.

Există “un deficit de oameni și o distribuție disproporționată a acestora în poziții defensive,” a continuat Sternenko.

În plus, există o “dezorganizare în rotația brigăzilor. Una poate pleca înainte ca cealaltă să intre. Inamicul folosește asta și lovește chiar acolo. Comandamentul nu gestionează efectiv trupele, nu a stabilit interacțiune și nu are informații despre pozițiile noastre reale. Sunt adesea cazuri în care unități sunt trimise în poziții care sunt deja în spatele rușilor, deoarece (comandamentul) crede că sunt în spatele nostru – minciuni, minciuni și iar minciuni.”

În acest context, Financial Times a scris că președintele Zelenski se confruntă cu reacții negative puternice din cauza avansului forțelor lui Putin înspre Pokrovsk. (https://www.ft.com/content/e63ce931-d3a1-4b4a-8540-e578d87873e5)

Potrivit publicației, liderul de la Kiev a fost supus unui val de critici din partea soldaților, parlamentarilor și analiștilor militari din cauza progreselor rapide făcute de armata rusă în estul Ucrainei după ce ucrainenii au lansat ofensiva în Kursk.

Mulți ucraineni au sărbătorit invadarea Kurskului de către armată pe 6 august, sperând că operațiunea va forța Moscova să deturneze resursele către noul front și să schimbe soarta războiului în favoarea Ucrainei.

Cu toate acestea, o breșă în prima linie în regiunea importantă strategic Donețk în această săptămână a declanșat o reacție majoră împotriva conducerii de la Kiev, criticii susținând că pozițiile Ucrainei au fost slăbite de redistribuirea a mii de trupe ucrainene în operațiunea din Kursk.

Forțele ruse se apropie de orașul Pokrovsk, capturând mai multe orașe din apropierea acestuia în ultimele zile și forțând unitățile ucrainene să se retragă de pe pozițiile defensive.

Oleksandr Kovalenko, un analist militar, a numit situația de la marginea de est a orașului Pokrovsk “un eșec defensiv complet.”

“Nu este vina soldaților obișnuiți care dețin poziții,” a scris el pe Telegram. “Problema stă la cei care iau decizii pentru acești soldați”, a adăugat analistul, arătând cu degetul către conducerea Ucrainei.

La rândul său, Rob Lee, bursier la Foreign Policy Research Institute, a atribuit câștigurile rusești lipsei de infanterie ucraineană cu experiență și deturnării resurselor către ofensiva din Kursk.

“Ucraina a angajat rezerve pentru Kursk, lăsând mai puține opțiuni pentru a acoperi golurile în altă parte. Unele dintre brigăzile mai experimentate au fost înlocuite cu unități mai noi, mai puțin experimentate,” a spus Lee.

Între timp, forțele ruse mențin un avantaj tactic semnificativ, susținut de capacitățile superioare de aviație și drone, precum și în artilerie, a spus grupul de reflecție CDS.

Va fi Pokrovsk capturat?

Și, totuși, în ciuda tuturor problemelor, căderea orașului Pokrovsk poate fi iminentă, dar s-ar putea să nu fie imediată, a spus Tatarigami.

“Înseamnă toate astea că pierderea localității Pokrovsk este iminentă?” s-a întrebat el retoric. “Nu, dar probabilitatea crește din cauza echilibrului de forțe. În ciuda eforturilor ucrainene de a atrage forțele ruse în urma incursiunii de la Kursk, conducerea rusă ezită să redistribuie forțe semnificative de la Pokrovsk.”

Analiștii WarZone au scris și ei că ar fi imposibil de examinat posibilitatea reală ca un oraș important din punct de vedere strategic din Ucraina să treacă în mâinile rușilor fără a lua în considerare operațiunea din Kursk. Mii de trupe ucrainene au fost implicate în această ofensivă, iar ideea că acele resurse ar fi putut fi folosite mai bine pentru a apăra teritoriul ucrainean va fi supusă unei dezbateri tot mai mari în cazul în care Pokrovsk va cădea.

Așa cum am scris recent, unul dintre motivele pentru care Ucraina a invadat regiunea Kursk a Rusiei cu unele dintre cele mai bune unități și vehicule ale sale a fost atragerea trupelor rue din zona Pokrovsk. Totuși, acest lucru nu pare să se întâmple.

“Kursk nu a funcționat bine în această direcție,” a spus un ofițer ucrainean pentru WarZone. “Probabil că rușii ne-au ghicit intențiile.”

Totuși, Ucraina “are opțiuni pentru a stabiliza linia frontului, inclusiv desfășurarea de noi brigăzi, repoziționarea forțelor din Kursk și Harkov sau realocarea batalioanelor de pe fronturi mai stabile,” a concluzionat Tatarigami. “Cu toate acestea, timpul lucrează împotriva apărătorilor (ucraineni) și există riscul unei catastrofe operaționale grave.”

Iar avertismentele analistului nu sunt deloc gratuite. Dacă Pokrovsk ar fi capturat de oamenii lui Putin, acest lucru ar putea deschide calea forțelor ruse să avanseze spre Dnipro, al patrulea oraș ca mărime al Ucrainei, să își extindă controlul asupra regiunii și să amenințe și alte zone vitale.

Surse: Reuters, Euronews, Financial Times, War Zone, Telegram, X