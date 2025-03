Expert Forum a cerut autorității electorale să publice săptămânal veniturile și cheltuielile candidaţilor la alegerile prezidențiale

Expert Forum a solicitat Autorității Electorale Permanente publicarea săptămânală a veniturilor și cheltuielilor candidaților la alegerile prezidențiale din mai. „Lipsa datelor ne-a redus semnificativ posibilitatea de a observa faptul că unul dintre candidați, Călin Georgescu, nu a declarat niciun fel de venit sau cheltuială. Noi am cerut încă de acum 4-5 cicluri electorale publicarea acestor informații’, spune la RFI, Septimius Pârvu, coordonator program electoral Expert Forum.

Conform legii, partidele politice și candidații independenți trebuie să raporteze veniturile și cheltuielile în trei zile de la înregistrarea acestora. Însă, legislația românească nu prevede faptul că aceste informații trebuie publicate.

„Există doar o prevedere conform căreia veniturile și cheltuielile trebuie declarate de către competitorii electorali la ei în 3 zile de la înregistrarea acestora, dar nu obligă mai departe autoritatea electorală să le facă publice. A fost o înțelegere, ca să zicem așa, sau a fost un consens că aceste date au fost publicate la alegerile anterioare de către conducerea AEP, până la alegerile prezidențiale și parlamentare din toamnă, când publicarea acestor date s-a oprit undeva la mijlocul campaniei pentru prezidențiale, adică au fost publicate primele două săptămâni, după care ele nu au mai fost publicate”, spune la RFI, Septimius Pârvu,coordonator program electoral Expert Forum.

Potrivit acestuia, lipsa acestor informații din spațiul public „ne-a împiedicat să ne dăm seama că un candidat, adică Călin Georgescu, declarase zero sau urma să declare zero. Pentru că dacă am fi avut acces la aceste informații un pic mai devreme, ne d[deam seama și noi, ca observatori, că practic nu se va declara niciun ban”.

Pe de altă parte, „este o chestiune de minimă integritate și din partea partidelor ca publicul să aibă acces la aceste date. Beneficiarul final al acestor informații trebuie să fie publicul care votează, pentru că e o chestiune să știi în timpul campaniei cât aduce un partid sau un candidat independent, cât cheltuie, de unde aduce și o chestie să afli după o lună și jumătate.”

Prin publicarea acestor rapoarte, vom preveni un nou caz Călin Georgescu?

„Mi-e greu să zic, cred că parțial în sensul în care putem să știm măcar cât au declarat candidații…Acum, dacă veniturile sunt ilegale sau nu…câteodată nu e așa de ușor să afli chiar în timpul campaniei. Câteodată nu e așa de ușor să afli nici după. Pentru că noi nu avem acces la facturi, nu avem acces la contracte, avem acces doar la ceea ce declară candidații. Ce pot să zic este că dacă am fi avut acces la aceste date în a doua jumătate a campaniei pentru prezidențiale, probabil am fi putut să atragem mai din timp atenția asupra acestui gen de încălcare.”, mai spune Septimius Pârvu.

Expert Forum a mai solicitat și emiterea unei hotărâri de către AEP, care să detalieze modalitatea și frecvența de publicare a datelor, precum și susținerea reglementării prin lege a obligației de a publica aceste date.

„Noi am cerut să se emită și o hotărâre de către președintele AEP prin care să se stabilească, adică să fie mai instituționalizată această practică și cumva reglementată măcar printr-o hotărâre, dacă nu prin lege. Iar, pe termen mai lung, ce am cerut AEP este să susțină introducerea în lege a acestei reglementări, adică, practic legea să stabilească că se publică datele, cum se întâmplă în alte țări, inclusiv în Republica Moldova, de exemplu. Răspunsul primit este unul relativ scurt. Ni s-a confirmat că vor fi publicate aceste date, nu știm în ce format. Știm doar că vor fi săptămânal și vor fi venituri și cheltuieli. Dar ce am vrea și ce credem că ar fi util este ca această reglementare să fie la nivel de lege.”, mai spune Septimius Pârvu.

Sursa: RADIO FRANCE INTERNATIONALE / Rador Radio România