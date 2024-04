EXCLUSIV Un frizer cu facultate particulară terminată la 32 de ani, numit de Ciolacu șef peste jocurile de noroc. Cristi Pascu (PNL): Numirea a fost făcută aseară, acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cereți să știu legislația

Premierul Marcel Ciolacu l-a numit luni, la propunerea Ministerului Finanțelor, pe Cristian-Gabriel Pascu în funcția de vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Cristian-Gabriel Pascu nu are nici o legătură cu industria jocurilor de noroc, potrivit CV-ului său. El are o diplomă de coafor și a terminat facultatea de drept Hyperion (particulară) la vârsta de 32 de ani.

UPDATE: PNL a avut inițial un alt candidat pentru funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), dar guvernul a respins nominalizarea și astfel a ajuns Cristi Pascu în funcție, au declarat pentru G4Media surse liberale.

El a fost consilier local la Primăria Sectorului 6 din partea PNL și a fost numit membru în Consiliul de administrație al Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 din subordinea primăriei. Pascu este și președintele Clubului oamenilor de afaceri PNL din Sectorul 6.

CV-ul oficial arată că el a activat în cea mai mare parte a carierei în sectorul frizeriilor, fiind administratorul unor ”saloane de frumusețe”. De asemenea, apare și în poziția de consultant pentru o companie de construcții și una din domeniul tehnologiei.

El a menționat în CV și postul de prezentator la Euforia TV, un post de televiziune axat pe emisiuni de divertisment. Pascu a apărut constant în presa de cancan, fiind implicat în scandaluri cu alte personaje din industria divertismentului.

Întrebat de reporterul G4Media ce experiență relevantă îl califică pentru acest job în domeniul reglementării jocurilor de noroc, Cristian Gabriel Pascu a spus: ”Strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experiență în domeniu. Experiența mea relevantă e ca antreprenor, am avut foarte multe businessuri în diferite domenii. Am terminat o facultate de drept la vremea ei, am avut mai multe experiențe de business. În general în tot ceea ce fac încerc să fac cât mai bine”.

Întrebat dacă poate spune în baza cărei legislații a fost înființat și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Pascu a spus: ”Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta, e un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că numirea a fost făcută aseară, acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cereți să știu legislația. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație”.

Pascu a mai spus că una dintre experiențele relevante este o hotărâre a Consiliului Local Sector 6, inițiată de el, prin care toate autorizările pentru firmele din sector se fac o dată la 4 ani și nu la fiecare 6 luni, cum era până acum.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este instituția care reglementează și arbitrează piața păcănelelor și a pariurilor online, o piață estimată la câteva miliarde de euro anual.

O parte a societății civile și mai mulți parlamentari au criticat constant lipsa de reacție a autorităților statului față de expansiunea rapidă a jocurilor de noroc în rândul categoriilor vulnerabile. În ciuda creșterii rapide a numărului de persoane dependente de jocurile de noroc, coaliția PSD-PNL a blocat toate proiectele de lege care ar limita prezența în localități a saloanelor de pariuri și reclama la pariuri.

Proiectele de lege sunt blocate de un an în Camera Deputaților, unde PSD și PNL au majoritatea.