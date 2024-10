EXCLUSIV FOTO Mihai Tudose, întâlnire la restaurant lângă sediul PSD cu Viorel Hrebenciuc / Gigi Becali susține că Hrebenciuc i-a cerut să îl bage pe George Simion în turul 2 al prezidențialelor

Mihai Tudose, șeful Consiliului Național al PSD, s-a întâlnit cu Viorel Hrebenciuc la finalul lunii august la un restaurant de lângă sediul PSD, după cum indică fotografii transmise G4Media de un cititor. Tudose a confirmat întâlnirea, dar a declarat că a fost ”o discuție privată, nu am discutat politică și despre partid”, iar Hrebenciuc nu a dorit să comenteze. Gigi Becali a susținut în urmă cu două zile că Viorel Hrebenciuc i-a cerut în urmă cu o lună jumate sprijin pentru a-l duce pe Simion în turul 2, adică scenariul politic optim pentru PSD.

Întâlnirea dintre Mihai Tudose și Viorel Hrebenciuc, fosta eminență cenușie a PSD, a avut loc la restaurantul Casa Doina, aflat lângă sediul central al PSD, un loc tradițional de întâlnire pentru liderii social-democrați.

Contactat de G4Media, europarlamentarul Mihai Tudose a spus că ”a fost o întâlnire privată. A fost o întâlnire între doi oameni care au lucrat împreună multă vreme. Nu știam există o listă de oameni cu care am voie să mă întâlnesc și alții cu care nu am voie”.

Întrebat dacă a discutat cu Hrebenciuc despre modalități de a-l duce pe George Simion în turul 2 al prezidențialelor, Mihai Tudose a spus că ”nu am discutat cu nimeni acest lucru. Nu am vorbit despre partid. Cine își imaginează ca se pot duce voturi în altă parte, habar nu are ce e pe lumea asta. Și oricum văd ca în toate sondajele Simion e pe locul 2, credeți că am vorbit noi cu toți oamenii ca să declare că îl votează pe Simion? Toate acuzele astea ale PNL și USR sunt din ciclul Hai sa vedem cum explicăm că pierdem alegerile”.

Contactat de G4Media, Viorel Hrebenciuc a refuzat să comenteze.

Viorel Hrebenciuc a fost eminența cenușie a PSD în anii 90 și 2000. A fost unul dintre cei mai influenți lideri PSD de la înființarea partidului și până la retragerea sa de pe prima scenă a politicii. A fost vicepreședinte PSD din 1992 până în 2004 și negociatorul-șef al partidului cu restul clasei politice. Relația sa cu Gigi Becali este veche și l-a ajutat pe patronul FCSB să înființeze un partid, numit PNG. Hrebenciuc a făcut un an de închisoare după ce a fost condamnat în septembrie 2021 la trei ani cu executare în dosarul Giga TV, alături de fosta șefă CNA, Laura Georgescu, și fostul primar Gheorghe Ștefan ”Pinalti”.

Reamintim că Gigi Becali, care candidează la Camera Deputaților din partea AUR, a declarat marți seara la Realitatea TV că Viorel Hrebenciuc și Sebastian Ghiță i-ar fi vorbit despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale. „Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi.» Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a afirmat George Becali.

Liderii PNL au acuzat și ei constant PSD că vrea să-i dea voturi lui George Simion în turul 1 al prezidențialelor pentru a-l propulsa în turul 2.

Marcel Ciolacu, șeful PSD, a respins implicarea lui Hrebenciuc. „Stați să fac rost mai întâi de numărul lui Hrebenciuc, ca să-l sun. Numărul meu este public, la doamna Șoșoacă pe Facebook, dar pe al domnului Hrebenciuc nu-l am. Aveți întrebări și pentru mine? Că dacă vreți să vă răspund ce au făcut alții sau la ce speculații sunt în presă că ar face alții, că eu împart voturi… De unde să împart voturi?! Eu am un vot. Eu și familia mea”, a spus el.

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali cu privire la discuția purtată cu Viorel Hrebenciuc, a spus că „Hrebenciuc n-are niciun fel de calitate oficială în Partidul Social Democrat. Domnul Rareș Bogdan este prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și spune că în turul 2 PNL și dânsul îl vor vota pe domnul Simion”.

Și Tudose a respins acuzațiile de blat cu AUR într-o postare pe Facebook. ”Pijamaua de camuflaj. Ciucă. Ciucă dezlănțuit. Ciucă cel care recită (greu da’ asta e) textele scrise de alții cu lista de oameni răi care nu-l lasă să intre în turul doi. Ciucă cel care deja caută ,,vinovați” pentru eșec. Ba că niște oameni răi au făcut ceva la Curtea Constituțională și au eliminat un candidat… Tot niște oameni răi, care nu mănâncă fasole teci la popotă, vor chipurile să dea voturi altui candidat ca să nu prindă el, Ciucă, un onorabil loc în primii cinci în primul tur! Tot oamenii aceia răi sunt acum acuzați că fac jocurile ,,puterilor străine ostile” care vor să ne pape! Am mai auzit asta în 1989 de la alt Nicu…. Și tot așa… spre ridicolul absolut… Nicule, visul tău poate deveni realitate, dar tu nu dormi suficient de mult! Așa că un sfat bun ar fi să te echipezi cu pijamaua de camuflaj și să efectuezi mult nani! Că poate vine și visul cu președinția”.