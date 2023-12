EXCLUSIV Concluziile Corpului de control în ancheta de la Primăria Capitalei în cazul copilului de 7 ani rănit grav de o statuie prăbușită: Statuia nu se afla în evidențele contabile, posibilă defecțiune a sistemului de prindere

La finalul lunii august 2022, un copil de 7 ani era accidentat în holul principal al Primăriei Capitalei din Bd. Regina Elisabeta 47 de o coloană masivă de marmură, neasigurată cu sisteme de prindere, care s-a desprins de pe soclu în timp ce acesta s-a urcat pe ea. Băiatul venise cu tatăl său ce avea de ridicat o adresă returnată de poștă privind dosarul de locuință socială. În urma accidentului, copilul a suferit fracturi craniene și a fost operat de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu, de unde, la o săptămână, a fost externat în stare bună.

După incidentul grav din sediul Primăriei Capitalei, primarul general a dispus la câteva zile concedirea șefului Serviciului Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul Primăriei Municipiului București, ”pentru deficiențe în activitate”. Totodată, primarul general a cerut o anchetă internă a Corpului de control, investigație care s-a realizat în termenul legal de 30 de zile.

Raportul propriu-zis a fost înaintat primarului general după peste un an, pe 22 noiembrie 2023 și a fost consultat de G4Media.

Corpul de control a realizat un raport de 50 de pagini în care a analizat de la documentele de predare/primire ale lucrării, cine erau responsabilii de întocmirea actelor și cine trebuia să verifice statuile, până la actele de proveniență și dispozițiile privind amplasarea statuilor „Simfonia roz” și „Simfonia neagră”, dar și de ce petentul nu a fost condus în sala de audiențe, dacă a fost legitimat corect și dacă planul de pază al clădirii era corespunzător.

Statuile ”Simfonia roz” și „Simfonia neagră” au fost cumpărate în 2009 cu aprobarea primarului de atunci Sorin Oprescu de la sculptorul Florin Codre „pentru a îmbunătăți zestrea de monumente de for public a Capitalei”. Ele au fost achiziționate cu 1,4 milioane lei (aproximativ 330.000 euro) pentru a fi expuse în Sala de protocol a sediului PMB mutat atunci temporar în Splaiul Independenței 291-293.

Seria lungă de erori din Primăria Generală începe în 2010, de la momentul la care au fost predate coloanele din marmură cu înălțimea de aprox. 1,70 m, plasate pe socluri de granit în trepte, de aproximativ 0,40 m. Potrivit raportului Corpului de control:

– Procesul verbal de predare în custodie a fost semnat, în 2010, de un reprezentant al Direcției tehnice și adminsitrative fără să aibă delegate atribuții de director, în consecință „nu avea nicio calitate să reprezinte Direcția Administrativ Transport, cu atât mai mult Primăria Municipiului București” – acesta s-a pensionat între timp

– Procesul verbal de predare în custodie din 18.03.2010, încheiat de Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Direcția tehnică și administrativă din cadrul PMB, nu a fost înregistrat în programul informatic de gestiune existent la nivelul Direcției Administrativ Transport și nu a fost transmis către Direcția Financiar Contabilitate din cadrul PMB pentru înregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră.

– Directorul Direcției Administrative a susținut că nu a avut cunostință de existența procesului verbal de predare în custodie până la producerea evenimentului din data de 22.08.2022, deși acesta a fost înregistrat în cadrul directiei în 24.03.2010, menționând că procesul verbal de predare în custodie nu i-a fost adus la cunoștință de semnatar, aspect ce dovedește lipsa relației de autoritate dintre conducător și subordonat.

– În 2016, cele două statui, ajunse între timp în Sala de protocol, au fost mutate de pe Splaiul Independenței, în actualul sediu renovat din Bd. Regina Elisabeta, la intrarea în Primăria Capitalei, acolo unde se aflau la momentul accidentării copilului. La mutarea lor nu s-au încheiat documente justificative care să ateste care era starea operelor și dacă nu au suferit modificări în timpul transportului. Manipularea și transportul celor două opere de artă au fost lăsate în seama unei firme private, SC Smart Company 2002 SRL, pentru care a fost plătită cu suma de 1.500 lei. În lipsa documentelor, Corpul de control menționează că există suspiciunea unui transport neconform.

„În lipsa unor documente doveditoare care să ateste faptul că transportul s-a efectuat în condiții de siguranță, fără producerea unor deteriorări, există suspiciunea unui transport neconform din partea firmei prestatoare, dar asumat de reprezentanții Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic (AMPT) în momentul în care au decis să efectueze plata. Transportul neconform poate avea drept cauză o manipulare necorespunzatoare a celor două lucrări de artă, prin încercarea de detașare a elementului decorativ de soclu, ceea ce conduce la ipoteza că transportul și amplasarea a fost efectuată, cel mai probabil, de personal nespecializat.

De asemenea, nu se poate exclude nici deteriorarea sistemului de prindere și asigurare a elementului decorativ de soclu, realizat de autorul lucrării. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă că elementul decorativ era înfipt într-un profil metalic tip bară de oțel ce pornește din soclu, care la schimbarea centrului de greutate a cedat foarte repede. În cazul în care la relocarea monumentelor ar fi fost un reprezentant al Compartimentului Conservare și Monitorizare Monumente de For public, se putea observa că elementele decorative nu aveau o bază de susținere proprie, aspect ce îl putea determina să ia legătura cu autorul lucrărilor pentru ancorarea acestora sau folosirea unor sisteme de prindere care să le susțină”, spune Corpul de control în raport.

– Lucrările de artă plastică „Simfonia Neagră” și „Simfonia Roz” nu au fost inventariate în evidențele contabile timp de 11 ani, de unde rezultă o activitate superficială de inventariere. Chiar dacă 11 ani mai târziu au fost inventariate, comisiile centrale de inventariere aveau sarcina să organizeze, să instruiască, să supraveghere și să controleze toate operațiunile de inventariere. Acestea au fost înregistrate în evidența corectă, respectiv în evidențele contabile extrabilanțiere pe 30 august 2022, după producerea accidentului (acesta a avut loc pe 22.08.2022, în jurul orelor 13.00). Mai mult, monumentele nu au fost date în răspunderea gestionară a unui gestionar care să fie numit prin decizie a directorului AMPT.

– Corpul de control mai constată că la nivelul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic (actuala Direcție generală de arhitectură peisagistică și monumente de for public – DGAPMFP) nu s-a avut în vedere încheierea unor contracte de asigurare împotriva riscurilor pentru operele de artă aflate în administrare. În plus, nu au fost contractate servicii de constatare a stării de conservare pentru toate lucrările de artă, deși în registrul local al monumentelor de for public din administrarea DGAPMFP și în Lista de inventariere a monumentelor de for public pentru anul 2021, cele două lucrări de artă apar evidențiate ca monumente de for public amplasate pe raza sectorului 5 al municipiului București (sediul Primăriei Municipiului București).

– Corpul de control găsește probleme și în sarcina Poliției Locale și Control a Municipiului București, pentru intrarea în sediul Primăriei Capitalei, și îl consideră pe fostul director responsabil pentru că planul de pază pentru PMB nu a fost înaintat Poliției Naționale pentru obținerea avizului obligatoriu de specialitate, iar faptul că au existat 2 polițiști pe tură, în loc de unul, nu a fost evidențiat, iar planul de pază nu a fost actualizat. Înregistrarea petentului nu a fost realizată de către polițiștii locali înainte de pătrunderea acestuia în incintă, iar acesta nu a fost condus în sala de așteptare. Corpul de control constată și elemente de culoare, că polițiștii locali nu purtau corect tresele. Și sistemul de supraveghere video de la cele 3 posturi dispuse la intrarea/ieșirea din PMB nu aveau îndeplinite condițiile legale privind sistemul de televiziune cu circuit închis.

Cele 18 măsuri propuse, la finalul documentului, de Corpul de control al primarului general Nicușor Dan:

1. Contactarea autorului lucrării „Simfonia Roz” pentru restaurare

2. Revizuirea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă ale Aparatului de specialitate al Primarului general

3. Reactualizarea regulamentului intern al salariaților, respectiv instruirea vizitatorilor despre normele de securitate/ însoțirea acestora în instituție

4. Revizuirea planului de prevenire și protecție la locul de muncă

(5-6 – regulamente naționale respectate)

7. Informarea personalului cu privire la postul de lucru din holul principal unde a avut loc accidentul

8. Revizuirea Planului de pază de către Poliția locală a Municipiului București

(9-11 posturi revizuite/ 12-15 Bunurile din custodie inventariate de structura financiar-contabilă)

16. Sesizarea comisiei de disciplină privind încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoririle de serviciu de către Daniel Mihai Rășică – fostul director al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București la momentul producerii incidentului

17. Conducerea poliției locale va analiza constatările și va dispune cercetarea și sancționarea după caz a personalului propriu nominalizat în raport

18. Recuperarea sumei de 7.000 de lei, amenda dată de Inspectoratul teritorial al Muncii Primăriei Capitalei pentru întârzierea de a anunța în 24 de ore incidentul, și nu la 4 zile după

În raportul Corpului de control se mai menționează că prin deteriorarea lucrării „Simfonia Roz” s-a înregistrat un prejudiciu în valoare de 700.000 lei, reprezentând valoarea de achiziție a acestei lucrări. Segmentele identificate în sediul primăriei aferente lucrării de artă „Simfonia Roz” au fost ridicate de către organele de cercetare penală, în baza ordonanței de ridicare din data de 25.08.2022 și au fost predate în custodie, în vederea păstrării și conservării la Muzeul Municipiului București, George Severeanu.

Extrase din raportul Corpului de control al Primarului General: