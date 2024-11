EXCLUSIV Călin Georgescu, care susține că pune România pe primul loc, a locuit în Austria opt ani. El nu s-a mutat cu jobul în altă țară pentru că ”mi-a plăcut în Austria, o țară foarte frumoasă” / Soția sa a anunțat că și-au cumpărat o proprietate în România abia ”acum 3 săptămâni”

Călin Georgescu, candidatul cu mesaje pro-ruse și anti-occidentale și care susține că ”sub soarele iubirii și al credinței, punem ROMÂNIA și ROMÂNII pe primul loc”, a locuit în Austria în perioada 2013-2021, după cum arată cv-ul său oficial. El a declarat că a locuit o perioadă în Austria pentru că acolo a avut job-uri, dar când s-a pus problema să se mute a preferat să rămână în Austria pentru că ”o țară foarte frumoasă”. Austria e țara care s-a opus intrării României în Schengen.

Într-un interviu datat 2019, în care ziarista spune că ”ne aflăm în orașul Grein, pe malul Dunării”, Călin Georgescu a declarat despre Austria că ”este o țară frumoasă, în afară de resursele ei naturale. Este o țară disciplinată și când e disciplină lumea trăiește bine”.



El a explicat cum a ajuns să trăiască în Austria și de ce nu a vrut să mai părăsească această țara, deși instituția la care lucra s-a mutat în Germania.

”Sunt aici de trei ani, se fac în vara acestui an. Acum 4 ani, înainte să vin aici, am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center avea sediul în Viena. Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru. Acum puțin timp centrul s-a mutat în Germania la Konstantz, eu am rămas președintele noului institutu European Research Center. Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, a spus el.

CV-ul oficial al lui Călin Georgescu arată că el a lucrat atât din Viena, cât și din localitatea Baden bei Wien:

2013 – 2015 Președintele Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma (Viena)

2015 – 2016 Director Executiv al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității (Geneva)

2016 – 2021 Consultant internațional independent pe probleme de mediu, Baden bei Wien

De remarcat că Baden bei Wien, localitatea care apare în CV-ul lui Călin Georgescu, este catalogat de ziarul austriac Der Standard drept ”orașul lui Putin” și ”cartierul oligarhilor ruși”.

Cristela Georgescu, soția candidatului Călin Georgescu, a declarat într-un clip video în urmă cu două zile că și-au cumpărat o proprietate în România abia în urmă cu trei săptămâni, deci în plină campanie electorală.

„Acum 3 săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuța aici în România. Am locuit cu chirie până acum și era foarte liniștită viața”, a spus soția lui Georgescu.

Reamintim că toată comunicarea publică a lui Georgescu se bazează pe tema dragostei de țară, a iubirii față de români și a religiei.