Excesul de meme și de e-mailuri de tip „reply all” dăunează climei, spune un cercetător

Atunci când „I can has cheezburger?” a devenit unul dintre primele meme-uri de pe internet care ne-au uimit, este puțin probabil ca cineva să-și fi făcut griji cu privire la câtă energie ar consuma, scrie The Guardian.

Dar cercetările au descoperit acum că marea majoritate a datelor stocate în cloud sunt „dark data”, ceea ce înseamnă că sunt utilizate o dată și apoi nu mai sunt vizitate niciodată. Aceasta înseamnă că toate memele, glumele și filmele pe care ne place să le împărtășim cu prietenii și familia sunt acolo undeva, într-un centru de date, consumând energie. Până în 2030, National Grid anticipează că centrele de date vor reprezenta mai puțin de 6 % din consumul total de energie electrică din Regatul Unit, astfel încât soluționarea problemei datelor nedorite este o parte importantă a soluționării crizei climatice.

Ian Hodgkinson, profesor de strategie la Universitatea Loughborough, a studiat impactul datelor obscure asupra climei și modul în care acesta poate fi redus.

„Am început cu adevărat acum câțiva ani, a fost vorba despre încercarea de a înțelege impactul negativ asupra mediului pe care datele digitale l-ar putea avea”, a spus el. „Și în partea de sus ar putea fi o întrebare destul de ușor de răspuns, dar se pare că, de fapt, este mult mai complex. Dar, categoric, datele au un impact negativ asupra mediului.”

El a descoperit că 68% din datele utilizate de companii nu mai sunt folosite niciodată și estimează că datele personale au aceeași poveste.

Hodgkinson a spus: „Dacă ne gândim la indivizi și la societate în general, ceea ce am descoperit este că mulți încă presupun că datele sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, dar fiecare bucată de date, fie că este o imagine, fie că este o postare pe Instagram, orice ar fi, există o amprentă de carbon atașată la ea. Deci, atunci când stocăm lucruri în cloud, ne gândim la norul alb și pufos, dar realitatea este că aceste centre de date sunt incredibil de fierbinți, incredibil de zgomotoase și consumă o cantitate mare de energie.”

Un meme amuzant nu va distruge planeta, desigur, dar milioanele de meme-uri stocate, nefolosite, în aplicațiile camerelor foto ale oamenilor au un impact, a explicat el: „O singură fotografie nu va avea un impact drastic. Dar, bineînțeles, dacă intrați în propriul telefon și vă uitați la toate fotografiile pe care le aveți, cumulativ, acestea creează o impresie destul de mare în ceea ce privește consumul de energie.”

Operatorii de cloud și companiile de tehnologie au un stimulent financiar pentru a împiedica oamenii să șteargă datele nedorite, deoarece cu cât sunt stocate mai multe date, cu atât oamenii plătesc mai mult pentru a le utiliza sistemele.

Hodgkinson a declarat: „Noi plătim pentru această stocare. Practic, plătești pentru ceva ce nu vei mai folosi niciodată, pentru că nici măcar nu știi că există. Și când ne gândim la costurile semnificative pe care le are din punct de vedere financiar, dar și al mediului, la imaginea de ansamblu … nu ne apropiem de traiectoria necesară pentru a atinge acel zero până în 2050. Există poate și alți mari contribuitori la emisiile [de gaze cu efect de seră], care poate nu au fost luați în considerare. Și am putea spune cu siguranță că datele sunt unul dintre aceștia și vor crește și se vor mări, în special dacă ne gândim la această explozie uriașă, dar, de asemenea, știm prin prognoze că în următorii doi ani, dacă luăm toată energia regenerabilă din lume, aceasta nu ar fi suficientă pentru a găzdui cantitatea de energie necesară datelor. Așadar, este un gând destul de înfricoșător.”

Un lucru pe care oamenii îl pot face pentru a opri risipa de date, a spus el, este să trimită mai puține e-mailuri inutile: „O cifră care se vehiculează adesea este că pentru fiecare e-mail standard, aceasta echivalează cu aproximativ 4 g de carbon. Dacă ne gândim apoi la cantitatea de ceea ce numim în principal „date moștenite” pe care le deținem, deci dacă ne gândim la toate fotografiile digitale pe care le avem, de exemplu, va exista un impact cumulativ.”

Printre măsurile pe care le putem lua pentru a ne reduce amprenta de carbon se numără evitarea „temutului buton „reply all” (răspunde la toate)”, a adăugat Hodgkinson. „Dacă ne gândim că e-mailul nostru sau datele pe care le producem sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, nu ne vom pune niciodată întrebarea: „Dacă fac X, care este consecința? Și astfel, când ne gândim la tipuri de analize diferite, ne gândim la lucruri precum ChatGPT, de exemplu. Din nou, multe persoane cred că acest lucru este neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, dar nu este așa. Așadar, dacă ne punem aceste întrebări, pe care nu ni le-am mai pus până acum în cadrul organizațiilor și persoanelor fizice, putem face o mare diferență în ceea ce privește schimbarea comportamentală.”